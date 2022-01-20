В Костромской области будут открыты еще два центра цифрового образования детей «IT-куб»

В Костромской области будут открыты еще два центра цифрового образования детей «IT-куб» Минпросвещения России, сообщает пресс-служба Правительства Костромской области.

Центры появятся в Мантурово и Галиче в рамках президентского национального проекта «Образование».

На реализацию проекта из федерального и регионального бюджетов направляется около 35 миллионов рублей. Средства направят на закупку нового оборудования, мебели, современной компьютерной техники.

«IT-куб» – центр образования детей по программам, направленным на ускоренное освоение актуальных и востребованных знаний, навыков и компетенций в сфере информационных технологий. Проект формирует современную образовательную экосистему, объединяющую компании – лидеров ИТ-рынка, опытных наставников и начинающих разработчиков от 7 до 18 лет.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.