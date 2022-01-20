В Красноярском крае откроется 147 новых центров «Точка роста»

В сентябре 2022 года на базе 147 сельских школ Красноярского края откроются центры образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» Минпросвещения России, сообщает пресс-служба ведомства.

Они будут работать круглый год, в том числе и во время каникул, взаимодействуя с детским технопарком «Кванториум» и центрами цифрового образования «IT-куб».

В «Точках роста» школьники будут изучать на углублённом уровне такие дисциплины, как физика, информатика, биология и химия. Наборы современного оборудования: ноутбуки, цифровые лаборатории, образовательные наборы по механике, мехатронике, робототехнике, учебные роботы-манипуляторы, ноутбуки и конструкторы для блочного программирования – дадут ребятам возможность заниматься проектной и исследовательской деятельностью, готовиться к олимпиадам и итоговым экзаменам.

Сегодня в Красноярском крае работают 185 центров «Точка роста». За два года в них обучались более 80 тысяч школьников.

Проект реализуется в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование».

Красноярский край входит в перечень регионов Арктической зоны России, где реализуются проекты, связанные с дальнейшим развитием всех сфер жизнедеятельности.

В 2021–2023 годах Российская Федерация председательствует в Арктическом совете.

Арктический совет – межправительственный форум высокого уровня, цели которого – развитие сотрудничества арктических государств, координация их действий в интересах обеспечения устойчивого развития региона, защита окружающей среды, сохранение культуры, традиций и языков коренных народов Севера.

Концепция председательства России в Арктическом совете в 2021–2023 годах была утверждена председателем Правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным 30 апреля 2021 года.

Председательство России в Арктическом совете проходит под лозунгом «Ответственное управление для устойчивой Арктики». Россия намерена развивать сотрудничество со странами – участниками совета по четырём приоритетным направлениям: население Арктики, включая коренные малочисленные народы Севера, охрана окружающей среды, включая изменение климата, социально-экономическое развитие и укрепление Арктического совета как основной площадки многостороннего сотрудничества в высоких широтах.