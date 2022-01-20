В Подмосковье в 2022 году возведут семь внебюджетных школ

В Подмосковье в 2022 году возведут семь внебюджетных школ, сообщает пресс-служба Министерства жилищной политики Московской области.

Они смогут принять более 8 тысяч школьников.

«В Подмосковье все объекты социальной инфраструктуры вводятся вместе с жилыми комплексами в рамках комплексного развития территорий», – сказала министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.

Самую большую школу вместимостью более 1,7 тысячи учеников построят в ЖК «Измайловский лес» в Балашихе. В этом же округе в текущем году достроят два учебных заведения: в ЖК «Новоград Павлино» на 1,6 тысячи школьников и в ЖК «Столичный» на 1,1 тысячи учащихся.

Также будут построены школа на 1,2 тысячи мест в Котельниках и на 1,2 тысячи мест в ЖК «Отрадный» в Мытищах.

Кроме того, школу на 825 мест построят в мини-полисе «Серебрица» в Красногорске, на 375 мест в ЖК «Новое Бисерово 2» в Богородском городском округе.