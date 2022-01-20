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В России представили рейтинг регионов по уровню среднего профессионального образования

В России представили рейтинг регионов по уровню среднего профессионального образования

В России представили рейтинг регионов по уровню среднего профессионального образования. Лидерами стали Москва, Новгородская и Тамбовская области. 

Рейтинг направленности (нацеленности) организации ресурсов системы СПО на запросы региональных рынков труда подготовили специалисты Самарского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации. Регионы поделены на четыре группы по показателям экономического развития: высокоразвитые, развитые, среднеразвитые и менее развитые.

«Чуть больше половины регионов находятся в позиции выше среднего по Российской Федерации с точки зрения ориентации. То есть актуальность этой проблемы регионы ощущают, и они на эту задачу работают», – сказала директор Самарского филиала РАНХиГС Виктория Прудникова.

# Общество

По материалам: edu.ru

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