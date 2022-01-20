В сценарии Dying Light 2 около 40 тысяч строк диалогов





Dying Light 2 обещает стать не только динамичным экшеном, но и неплохим ролевым проектом. Ранее разработчики сообщили, что полное прохождение Dying Light 2 с исследованием всего мира займет порядка 500 часов геймплея, тогда как обычное прохождение сюжета потребует около 20 часов.

В новом же сообщении в Twitter студия Techland поделилась интересной информацией о сценарии Dying Light 2. Они заявили, что в игре около 40 тысяч строк диалогов из 350 тысяч слов. Для сравнения напомним, что в Skyrim было 60 тысяч строк диалогов, в Fallout 4 около 111 тысяч строк, а в Starfield обещают 150 тысяч строк диалогов.

350,000 words, 40,000 lines of dialogues - that’s the world we’ve built for you in Dying Light 2 Stay Human. Are you ready to explore it?#DyingLight2 #StayHuman pic.twitter.com/A0D0nzObbj — Dying Light (@DyingLightGame) January 19, 2022



Релиз игры Dying Light 2 состоится 4 февраля 2022 года на Xbox One, Xbox Series X | S и других игровых платформах. Разработчики обещают поддерживать проект не менее 5 лет после его релиза. Уже сейчас в Microsoft Store игра доступна для предзаказа.

Dying Light 2 Stay Human

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