В школах Хакасии появятся 19 центров образовательной среды

В школах Хакасии появятся 19 центров образовательной среды, сообщает Министерство образования и науки Республики Хакасия.

Республика в текущем году, как и в прошлом, получит федеральную субсидию на обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды. Центры открываются благодаря участию региона в федеральном проекте «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование».

В Алтайском районе появятся восемь центров образовательной среды, в Аскизском – четыре, по одному в Боградском и Орджоникидзевском районах, два в Черногорске и три в Усть-Абаканском районе.

«Школы будут оснащены комплектами цифрового оборудования: мощными ноутбуками, принтерами, интерактивными досками, подключены к высокоскоростному интернету. Например, школьники смогут изучать основы программирования, учиться создавать приложения, развивать робототехнику и применять современные цифровые технологии во всех предметах», – уточнила министр образования и науки Хакасии Лариса Гимазутина.

Все педагоги, работающие с новым оборудованием, прошли курсы повышения квалификации и могут использовать новые возможности как в урочных, так и во внеурочных занятиях.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.