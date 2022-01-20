Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Экономика » В США представили законопроект, запрещающий персонализированную онлайн-рекламу

В США представили законопроект, запрещающий персонализированную онлайн-рекламу

В США представили законопроект, запрещающий персонализированную онлайн-рекламу


Американские конгрессмены представили законопроект, запрещающий почти любое использование таргетинга цифровой рекламы на платформах вроде Facebook и Google.



Законопроектом предусмотрены лишь некоторые исключения, например использование «широкого» таргетинга на основе местоположения. Также авторы предложили разрешить контекстную рекламу, соответствующую онлайн-контенту.


«Бизнес-модель “следящей рекламы” основана на неблаговидном сборе и накоплении личных данных для обеспечения таргетинга объявлений», — заявила соавтор законопроекта, представитель штата Калифорния Анна Эшу.


По словам конгрессвумен, эта практика способствует распространению дезинформации, дискриминации, нарушению конфиденциальности и многим другим видам вреда.


Следить за соблюдением новых правил будут Федеральная торговая комиссия и генеральные прокуроры штатов. В случае нарушения отдельные пользователи смогут подавать в суд на такие платформы, как Facebook и Google, и требовать от них компенсации в размере до $5000.


Напомним, в ноябре 2021 года американские конгрессмены представили законопроект, регулирующий рекомендательные алгоритмы.


В апреле сенатор Рон Уайден предложил запретить правительственным учреждениям покупать данные Clearview AI без судебного ордера.



# Экономика

По материалам: ForkLog

Последние новости

Интересные диковинки в магазинах разных стран
Интересные диковинки в магазинах разных стран
Ольга Бузова не нашла место для сестры на своем дне рождения
Ольга Бузова не нашла место для сестры на своем дне рождения
Дана Борисова рассказала, сколько литров жира откачала
Дана Борисова рассказала, сколько литров жира откачала
Девушка разоблачила все идеальные фото в инстаграм в стиле «до и после» на своем личном примере
Девушка разоблачила все идеальные фото в инстаграм в стиле «до и
Этой девушке 22 года, но никто не верит, а все потому что 10 лет назад она застряла в теле ребенка
Этой девушке 22 года, но никто не верит, а все потому что 10 лет
В США представили законопроект, запрещающий персонализированную онлайн-рекламу
В США представили законопроект, запрещающий персонализированную
Власти Великобритании ужесточат требования к рекламе криптовалют
Власти Великобритании ужесточат требования к рекламе криптовалют
Как развеселить, вдохновить или влюбить в себя Весов
Как развеселить, вдохновить или влюбить в себя Весов
"ЕС поставит Китай к позорному столбу": Литва грозит Пекину последствиями за миллиардные убытки
"ЕС поставит Китай к позорному столбу": Литва грозит Пекину
Катя Гордон сообщила, что вышла замуж, и показала свадебное фото
Катя Гордон сообщила, что вышла замуж, и показала свадебное фото
Вера Брежнева устроила обнаженную фотосессию
Вера Брежнева устроила обнаженную фотосессию
Это франшизы Activision, которые хотели бы вернуть поклонники Xbox
Это франшизы Activision, которые хотели бы вернуть поклонники Xbox

Топ на сегодня

ЦБ РФ запросил у банков информацию по операциям с биткоин-обменниками
ЦБ РФ запросил у банков информацию по операциям с биткоин-обменниками
8-летнюю дочку Галкина и Пугачевой одевает известный дизайнер
8-летнюю дочку Галкина и Пугачевой одевает известный дизайнер
Bybit запустила сервис P2P-торговли с поддержкой рубля и гривны
Bybit запустила сервис P2P-торговли с поддержкой рубля и гривны
Андрей Малахов рассказал о сокровищах Александра Градского
Андрей Малахов рассказал о сокровищах Александра Градского
Чемпион UFC Франсис Нганну получит половину призовых в биткоине
Чемпион UFC Франсис Нганну получит половину призовых в биткоине

Еще по теме

Google объяснила ФАС появление рекламы онлайн-казино
Бизнес перевел рекламу из ТВ в интернет
В Госдуму внесен законопроект об использовании криптовалюты
Депутаты предложили продлить рекламу на ТВ