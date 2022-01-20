В США представили законопроект, запрещающий персонализированную онлайн-рекламу

Американские конгрессмены представили законопроект, запрещающий почти любое использование таргетинга цифровой рекламы на платформах вроде Facebook и Google.

Surveillance advertising is a pernicious practice fueling disinformation, discrimination, voter suppression, and privacy abuses.



The model is broken, and it's time we ban it.



I introduced a bill to do just that with @CoryBooker, @janschakowsky. https://t.co/Up5CkwycYs — Rep. Anna G. Eshoo (@RepAnnaEshoo) January 18, 2022

Законопроектом предусмотрены лишь некоторые исключения, например использование «широкого» таргетинга на основе местоположения. Также авторы предложили разрешить контекстную рекламу, соответствующую онлайн-контенту.

«Бизнес-модель “следящей рекламы” основана на неблаговидном сборе и накоплении личных данных для обеспечения таргетинга объявлений», — заявила соавтор законопроекта, представитель штата Калифорния Анна Эшу.

По словам конгрессвумен, эта практика способствует распространению дезинформации, дискриминации, нарушению конфиденциальности и многим другим видам вреда.

Следить за соблюдением новых правил будут Федеральная торговая комиссия и генеральные прокуроры штатов. В случае нарушения отдельные пользователи смогут подавать в суд на такие платформы, как Facebook и Google, и требовать от них компенсации в размере до $5000.

Напомним, в ноябре 2021 года американские конгрессмены представили законопроект, регулирующий рекомендательные алгоритмы.

В апреле сенатор Рон Уайден предложил запретить правительственным учреждениям покупать данные Clearview AI без судебного ордера.



