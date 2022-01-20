В Татарстане более 1 миллиарда рублей направят на развитие Wi-Fi-сетей в школах

В Татарстане более 1 миллиарда рублей направят на развитие Wi-Fi-сетей в школах, сообщает электронное периодическое издание «Татар-информ» со ссылкой на министра цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан Айрата Хайруллина.

Он отметил, что Татарстан является одним из первых регионов страны, где все здания школ уже имеют подключение к проводному оптоволоконному интернету.

«Но при этом в сельских школах мы видим, что беспроводная инфраструктура отсутствует. В 2022–2023 годах более миллиарда рублей будет инвестировано в образовательную инфраструктуру республики, на строительство Wi-Fi-сети, позволяющей любому учителю обеспечить более интересный процесс обучения», – пояснил Айрат Хайруллин.