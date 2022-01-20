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Вера Брежнева устроила обнаженную фотосессию

Вера Брежнева устроила обнаженную фотосессию
39-летняя певица Вера Брежнева поделилась откровенными фото. Исполнительница хита «Нирвана» отдохнула на Мальдивах. Артистка отправилась туда вместе с сестрой Викторией и подругами. Звезда решила провести время в формате девичника. Брежнева вдоволь насладилась местной кухней и природой. Она остановилась в роскошном отеле The Ritz-Carlton Maldives, на территории которого есть виллы, частный пляж, бассейны и рестораны. Вера – обладательница стройной фигуры. Для этого бывшая солистка группы «ВИА Гра» усердно занимается спортом, где бы она ни находилась. Результат своих усилий Брежнева демонстрирует, примеряя смелые аутфиты. Для отдыха поп-дива выбирает стильные купальники. Сегодня она показала себя во время сборов на пляж. Жена композитора Константина Меладзе предстала полуобнаженной. На Вере были только шляпка, солнцезащитные очки и трусики с леопардовым принтом. Певица прикрыла голую грудь руками. «Цензура», — подписала снимок Брежнева.
Вера Брежнева топлес Она рассказала, что во время поездки договорилась с подругами прочесть несколько книг. Девушки читали их на пляже, расположившись на шезлонге. «Мы правда читали. И у меня спросили, сколько книг мы прочли», — объяснила Вера. Актриса комедии «Бендер: золото империи» показала, как проводила время с книгами. Брежнева позировала, лежа у шикарного бассейна. На певице были черные трусики. Она обнажила спину, чтобы загар лег более ровно. «На нашем девичнике остались непрочитанными всего три книги из десяти», — объяснила телезвезда.
Вера Брежнева топлес Избранница продюсера снялась и в вечернем легком образе. Вера предпочла классический черно-белый look. Черный топ она сочетала с длинной облегающей юбкой молочного оттенка. Мать двух девочек распустила волосы и оставила лицо естественным. Ее аутфит дополнил чокер с декоративной розой. «Я даже успела нарядиться один раз», — отметила Брежнева.  
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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