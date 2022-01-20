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Власти Великобритании ужесточат требования к рекламе криптовалют

Власти Великобритании ужесточат требования к рекламе криптовалют


Управление по финансовому надзору (FCA) Великобритании опубликовало проект правил рекламы определенных криптоактивов. Документ предполагает запрет кампаний без оценки финансовых знаний и опыта пользователей.


Днем ранее Казначейство Ее Величества подтвердило намерение расширить сферу применения закона о финансовых услугах и рынках, включив в него регулируемые криптоактивы.


Из определения последнего следует, что NFT не подпадает под действие проекта правил.


«Потребители должны иметь доступ [к цифровым активам] только сознательно и после того, как они подтвердили наличие достаточных знаний и опыта. [...]. Мы предлагаем применять к ним те же правила рекламы, что и к другим инвестициям с высоким риском, которые классифицируются как «ограниченные инвестиции для широких масс», — говорится в документе.


Подобные продукты подлежат продвижению при соответствии клиента одному из статусов:


  • сертифицированного инвестора с высоким уровнем дохода;
  • сертифицированного опытного инвестора;
  • самосертифицированного опытного инвестора;
  • сертифицированного «ограниченного» инвестора.

Вдобавок к этому инвестиционные фирмы должны определить соответствие продукта знаниям и опыту потребителя.


FCA ждет комментариев общественности на проект правил до 23 марта.


Напомним, летом 2021 года Управление по стандартам рекламы Великобритании приступило к рассмотрению варианта включения дисклеймера в связанную с криптовалютами рекламу.


Ранее Национальная комиссия по фондовому рынку Испании ужесточила требования к рекламе криптовалют.


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# Экономика

По материалам: ForkLog

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