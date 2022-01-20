Власти Великобритании ужесточат требования к рекламе криптовалют

Управление по финансовому надзору (FCA) Великобритании опубликовало проект правил рекламы определенных криптоактивов. Документ предполагает запрет кампаний без оценки финансовых знаний и опыта пользователей.

Днем ранее Казначейство Ее Величества подтвердило намерение расширить сферу применения закона о финансовых услугах и рынках, включив в него регулируемые криптоактивы.

Из определения последнего следует, что NFT не подпадает под действие проекта правил.

«Потребители должны иметь доступ [к цифровым активам] только сознательно и после того, как они подтвердили наличие достаточных знаний и опыта. [...]. Мы предлагаем применять к ним те же правила рекламы, что и к другим инвестициям с высоким риском, которые классифицируются как «ограниченные инвестиции для широких масс», — говорится в документе.

Подобные продукты подлежат продвижению при соответствии клиента одному из статусов:

сертифицированного инвестора с высоким уровнем дохода;

сертифицированного опытного инвестора;

самосертифицированного опытного инвестора;

сертифицированного «ограниченного» инвестора.

Вдобавок к этому инвестиционные фирмы должны определить соответствие продукта знаниям и опыту потребителя.

FCA ждет комментариев общественности на проект правил до 23 марта.

Напомним, летом 2021 года Управление по стандартам рекламы Великобритании приступило к рассмотрению варианта включения дисклеймера в связанную с криптовалютами рекламу.

Ранее Национальная комиссия по фондовому рынку Испании ужесточила требования к рекламе криптовалют.

Подписывайтесь на канал ForkLog в YouTube!