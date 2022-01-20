За нарушение прав россиян предложили наказывать не только американцев

Законопроект: № 1185348-7

Правительство предложило включать в санкционный список всех иностранцев, нарушающих права российских граждан. Госдума приняла такой проект закона в первом чтении и планирует продолжить рассмотрение документа на одном из ближайших пленарных заседаний.

Согласно действующему законодательству, за преступление против россиян санкции применяются в отношении американцев. Им запрещено въезжать в Россию, распоряжаться имуществом на территории нашей страны, оформлять сделки с инвестициями в РФ и так далее.

Однако, как отмечают в правительстве, нарушить права россиян могут не только граждане США. В связи с этим кабмин предложил распространить возможность применения санкционных мер на всех иностранцев и лиц без гражданства, без привязки к какой-либо стране.

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«Мы должны защищаться и, вне сомнений, придерживаться той задачи, которую перед нами поставил президент, — мы своих не бросаем. Поэтому я очень надеюсь, что наши коллеги поддержат законопроект, фракция «Единая Россия» его поддерживает», — отметила ранее депутат Мария Бутина.

Александра Гармаш

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#санкции #правозащита

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