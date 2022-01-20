За потери воды выше норматива предлагают не платить

Тема: Пленарное заседание Госдумы 20 января 2022 года

13:27 Автор: Анна Шушкина

Законопроект: № 683798-7

Ресурсоснабжающие организации не смогут включать в тарифы на водоснабжение потери свыше норматива. Такой законопроект Мурманской областной Думы приняли во втором чтении на пленарном заседании Госдумы 20 января.

Законопроектом предлагается дать Минстрою право утверждать порядок установления нормативов потерь воды в централизованных системах водоснабжения при её производстве и транспортировке. При этом устанавливать нормативы потерь, которые можно будет включать в тарифы, будут власти субъектов.

Коммунальщиков заставят ремонтировать сети

Авторы документа подчёркивают, что это побудит водоканалы повышать эффективность своей работы и поможет прийти к единообразному подходу при учёте потерь воды в процессе установления тарифов.

«Те объёмы потерь, которые будут в пределах норматива, можно будет включать в тариф. Объёмы потерь воды сверх норматива в тариф будет включать нельзя, и расходы на оплату этих объёмов водоканалам придётся компенсировать из прибыли», — ранее пояснял председатель Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов.

По факту в большинстве случаев на платёжках это не отразится, объяснил Пахомов. «Условно граждане как платили 40 рублей за кубометр воды, так и будут платить. Только в этой сумме будет меньше потерь воды, но больше каких-то других затрат», — отметил депутат. Например, на ремонт тех же сетей.

Нужно ли платить за остывшие батареи?

«Новый закон не только будет мотивировать коммунальщиков ремонтировать сети, но и, по сути, обяжет их делать это законодательно», — рассказал депутат. По оценкам экспертов, более 28 процентов воды в России сливается в землю. Таковы примерные оценки потерь ресурсов на водосетях. В Заполярье от 30 до 50 процентов воды не доходит до потребителей из-за высокого износа сетей, ранее отмечали в Мурманской областной Думе.

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