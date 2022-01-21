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12 сексуальных фантазий мужчин: ожидание VS реальность

12 сексуальных фантазий мужчин: ожидание VS реальность

Вот, что называется горькой правдой жизни 

1. Сексуальная домработница

2. Девушка из аниме

3. "Плохая училка"

4. Озорная девушка-соседка

5. Пижамная вечеринка

6. Разносчик пиццы (слесарь, садовник и т. д) и готовая к любым шалостям хозяйка дома

7. Горячая массажистка

8. Игривая медсестра

9. Беззащитная девушка и охотник

10. Фургон, полный готовых на все девушек

11. Романтический ужин с продолжением

12. Совместный поход в душ

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По материалам: Юмор

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