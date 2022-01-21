Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

15 забавных панорамных фото животных, которые поднимут вам настроение на весь день

15 забавных панорамных фото животных, которые поднимут вам настроение на весь день

Когда простой фотографии недостаточно, чтобы запечатлеть красоту огромного горного хребта или солнечного пляжа, люди часто используют панорамный снимок. С технической точки зрения, это метод, использующий специальное оборудование или программное обеспечение для создания фотографий с вытянутыми по горизонтали полями зрения. И это круто выглядит! Если предметы/объекты на нем не двигаются.

Конечно, гор сегодня не будет. Но будут домашние животные, которые попали под панорамный снимок и превратились в забавного Цербера или какого-нибудь другого монстра.

1. Песик сдвинулся, пока хозяин делал панорамный снимок, и теперь он Цербер

2. Корги лимузин

3. Хейтеры скажут, что это фотошоп

4. Обязательно попробуйте сделать панорамное фото вашего животного

5. Когда пытался сделать крутое панорамное фото своей собачки на пляже

6. 

7. 

8. Хорошо, что есть дополнительная нога, чтобы поддерживать шею этого жирафа

9. Собачка мутант

10. Что-то страшненькое

11. Лошадиная многоножка

12. Когда пытался сделать панорамное фото на скачках, но получился какой-то одноколесный велосипед

13. Какая длинная собачка

14. Циклоп

15. Панорама сыграла с ними плохую шутку

# Актуальные новости

По материалам: Юмор

Последние новости

В 2022 году на Кубани откроют три центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард»
В 2022 году на Кубани откроют три центра военно-патриотического
«Нет никаких шансов», что Dragon Age 4 выйдет в этом году
«Нет никаких шансов», что Dragon Age 4 выйдет в этом году
The Elder Scrolls V: Skyrim назвали самой расслабляющей игрой
The Elder Scrolls V: Skyrim назвали самой расслабляющей игрой
12 сексуальных фантазий мужчин: ожидание VS реальность
12 сексуальных фантазий мужчин: ожидание VS реальность
15 забавных панорамных фото животных, которые поднимут вам настроение на весь день
15 забавных панорамных фото животных, которые поднимут вам настроение
Памела Андерсон подала на развод с пятым мужем через год после свадьбы
Памела Андерсон подала на развод с пятым мужем через год после свадьбы
ФРС выпустила доклад о цифровом долларе
ФРС выпустила доклад о цифровом долларе
Комик Идрак Мирзализаде продал свой аннулированный вид на жительство в РФ за 5 ETH
Комик Идрак Мирзализаде продал свой аннулированный вид на жительство
Забавные факты о сексе и теле
Забавные факты о сексе и теле
Билл Гейтс предупредил о пандемии, которая будет гораздо хуже коронавируса
Билл Гейтс предупредил о пандемии, которая будет гораздо хуже
Как оформить приказ о переводе на дистанционную работу?
Как оформить приказ о переводе на дистанционную работу?
Анастасии Волочковой поставили диагноз после дебоша на самолете
Анастасии Волочковой поставили диагноз после дебоша на самолете

Топ на сегодня

Метизы оптом от компании Машкрепеж
Метизы оптом от компании Машкрепеж
Правительство Сальвадора рассмотрит возможность выдачи кредитов под залог биткоина
Правительство Сальвадора рассмотрит возможность выдачи кредитов под
Невестка певицы Валерии рассказала о проблемах после родов
Невестка певицы Валерии рассказала о проблемах после родов
Илон Маск пообещал не допустить восстания машин
Илон Маск пообещал не допустить восстания машин
Лера Кудрявцева шокирована, что думает муж о ее возрасте
Лера Кудрявцева шокирована, что думает муж о ее возрасте

Еще по теме

NASA представило панорамный снимок Марса
Оптические иллюзии в отражениях, придающие снимкам новый смысл (ФОТО)
Толкалина в прозрачной комбинашке показала промежность
Китайский аппарат прислал панорамный снимок с обратной стороны Луны