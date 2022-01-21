15 забавных панорамных фото животных, которые поднимут вам настроение на весь день

Когда простой фотографии недостаточно, чтобы запечатлеть красоту огромного горного хребта или солнечного пляжа, люди часто используют панорамный снимок. С технической точки зрения, это метод, использующий специальное оборудование или программное обеспечение для создания фотографий с вытянутыми по горизонтали полями зрения. И это круто выглядит! Если предметы/объекты на нем не двигаются.

Конечно, гор сегодня не будет. Но будут домашние животные, которые попали под панорамный снимок и превратились в забавного Цербера или какого-нибудь другого монстра.

1. Песик сдвинулся, пока хозяин делал панорамный снимок, и теперь он Цербер

2. Корги лимузин

3. Хейтеры скажут, что это фотошоп

4. Обязательно попробуйте сделать панорамное фото вашего животного

5. Когда пытался сделать крутое панорамное фото своей собачки на пляже

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8. Хорошо, что есть дополнительная нога, чтобы поддерживать шею этого жирафа

9. Собачка мутант

10. Что-то страшненькое

11. Лошадиная многоножка

12. Когда пытался сделать панорамное фото на скачках, но получился какой-то одноколесный велосипед

13. Какая длинная собачка

14. Циклоп

15. Панорама сыграла с ними плохую шутку