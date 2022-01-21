16 забавных фотографий, которые доказывают, что панорамная съёмка и собаки — не самое лучшее сочетание

Панорамная съёмка позволяет прекрасно запечатлевать пейзажи, но стоит в кадр попасть живому объекту, который активно шевелится — всё, пиши пропало. Поэтому снимать с её помощью, например, собак — вообще не лучший вариант. Пользователи сетей устроили флешмоб с хештегом #panophotochallenge и показали панорамные фотографии своих собак. Смотришь на эти кадры и не понимаешь, пугаться или смеяться.

Третий глаз

Длинная собака

На двух ногах

Головоног

Вот это многоножка

Эти глаза напротив

Исчезающий пёс

Бесконечная собака

Пасть

Все эти монстрики напоминают работы одной художницы, которая берёт фотографии домашних животных и превращает питомцев в настоящих фантастических тварей.

Как вам такие гримасы

Одноглазый пират

Всадник без головы

Что за чудище?

Идеальные пропорции

Коротыш

Циклоп

Надо отметить, что на людях панорама работает не лучше. У нас есть пост о том, как папа с её помощью превратил свою дочь в чудище, найти эту статью можно здесь.