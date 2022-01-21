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17 забавнейших случаев, когда за табличкой «Осторожно, злая собака!» скрывался сюрприз

17 забавнейших случаев, когда за табличкой «Осторожно, злая собака!» скрывался сюрприз

Табличку «Осторожно, злая собака» можно увидеть на большом количестве заборов и других оград частных территорий. Но везде ли они подразумевают реальное наличие на участке огромного злющего пса? Отнюдь нет. В интернете есть множество забавных фотографий, на которых происходит слом ожиданий, так как за табличкой скрывается не совсем то, о чём мы могли бы подумать.

Во-первых, собака может быть не злая, а очень даже славная, дружелюбная или просто очень маленькая. Размером с саму табличку. Во-вторых, это может быть вообще не собака. Тут всё ещё интереснее!

Давайте посмотрим на несколько снимков, где табличка «Осторожно, злая собака!» сочеталась с неожиданными персонажами, которые смешно контрастировали с этим предупреждением.

1. Осторожно, славная собака!

2. «Маленькая, но злая собака» = кот

3. «Не волнуйтесь насчёт, остерегайтесь кота»

4. Осторожно, щеночек!

5. Осторожно, злая черепаха!

Которая к тому же намерена всех вас пережить!

6. Всякий раз, когда я путешествую, я стараюсь купить ему знак «Осторожно, злая собака»

Последние обновления из Италии и Швейцарии.

7. Осторожно, милота!

8. Осторожно, собака, сражающая наповал своей харизмой!

9. Перед забором / за забором

Осторожно, уютно улёгшийся красавчик!

10. Осторожно, оно кусается!

11. Осторожно, хвост-пропеллер!

12. Осторожно, хрюндель!

— А где собака?
— Я за неё. Хр.

13. Ну очень злая собака

Недавно гуляла по улицам Адлера и увидела спящую булочку. Не смогла пройти мимо.

14. Уверен, что хочешь войти? Я вообще-то злой

15. «Остерегайтесь этого огромноголового»

16. Забудьте о собаке! Кот ещё злее!

17. Ну она, вероятно, действительно злая

Ещё больше настолько же злых зверюшек за предупреждающими знаками вы можете увидеть здесь!


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По материалам: Юмор

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