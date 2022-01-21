17 забавнейших случаев, когда за табличкой «Осторожно, злая собака!» скрывался сюрприз

Табличку «Осторожно, злая собака» можно увидеть на большом количестве заборов и других оград частных территорий. Но везде ли они подразумевают реальное наличие на участке огромного злющего пса? Отнюдь нет. В интернете есть множество забавных фотографий, на которых происходит слом ожиданий, так как за табличкой скрывается не совсем то, о чём мы могли бы подумать.

Во-первых, собака может быть не злая, а очень даже славная, дружелюбная или просто очень маленькая. Размером с саму табличку. Во-вторых, это может быть вообще не собака. Тут всё ещё интереснее!

Давайте посмотрим на несколько снимков, где табличка «Осторожно, злая собака!» сочеталась с неожиданными персонажами, которые смешно контрастировали с этим предупреждением.

1. Осторожно, славная собака!

2. «Маленькая, но злая собака» = кот

3. «Не волнуйтесь насчёт, остерегайтесь кота»

4. Осторожно, щеночек!

5. Осторожно, злая черепаха!

Которая к тому же намерена всех вас пережить!

6. Всякий раз, когда я путешествую, я стараюсь купить ему знак «Осторожно, злая собака»

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7. Осторожно, милота!

8. Осторожно, собака, сражающая наповал своей харизмой!

9. Перед забором / за забором

Осторожно, уютно улёгшийся красавчик!

10. Осторожно, оно кусается!

11. Осторожно, хвост-пропеллер!

12. Осторожно, хрюндель!

— А где собака?

— Я за неё. Хр.

13. Ну очень злая собака

Недавно гуляла по улицам Адлера и увидела спящую булочку. Не смогла пройти мимо.

14. Уверен, что хочешь войти? Я вообще-то злой

15. «Остерегайтесь этого огромноголового»

16. Забудьте о собаке! Кот ещё злее!

17. Ну она, вероятно, действительно злая

Ещё больше настолько же злых зверюшек за предупреждающими знаками вы можете увидеть здесь!