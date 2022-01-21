19 фотографий с российским колоритом, которые показывают, как проходит обычный день в нашей необъятной стране
У каждой страны есть свои отличительные черты и свой набор стереотипов о ней. Мы решили собрать для вас фотографии, которые отлично отражают то, что можно назвать «российским колоритом». Вы увидите странные, необычные и забавные фотографии с просторов нашей необъятной, которые прекрасно подходят под определение «обычный день в России».
Повседневная одежда любого россиянина
Здравствуй, товарищ
Чтобы ушки не замёрзли
Если бы «Матрицу» снимали в бабушкиной квартире: компот из черники или компот из клубники?
Нормальный KFC в Петрозаводске
Хотя зачем идти в KFC в Петрозаводске, если вместо этого можно пойти в Мак Дак?
Российский гриль
Снежный танк
Бессмысленные и беспощадные лестницы
Кстати, некоторые лестницы бывают действительно настолько странными и опасными, что кажется, будто они спроектированы исключительно для того, чтобы убить всех, кто осмелится по ним пройти. У нас есть пост об этом.
Когда в магазине сказали, что доставка будет стоить 300 рублей
Ну типа
Урожай борщевика
Снежная матрёшка
Русский пират
Где-то сушится бельё
Как думаете, получится?
Ёлка под защитой
Слишком много вопросов
Водяной Чебурашка
А здесь вы можете найти пост с подборкой фотографий странных персонажей, которых можно встретить в метро.