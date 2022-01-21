19 фотографий с российским колоритом, которые показывают, как проходит обычный день в нашей необъятной стране

У каждой страны есть свои отличительные черты и свой набор стереотипов о ней. Мы решили собрать для вас фотографии, которые отлично отражают то, что можно назвать «российским колоритом». Вы увидите странные, необычные и забавные фотографии с просторов нашей необъятной, которые прекрасно подходят под определение «обычный день в России».

Повседневная одежда любого россиянина

Здравствуй, товарищ

Чтобы ушки не замёрзли

Если бы «Матрицу» снимали в бабушкиной квартире: компот из черники или компот из клубники?

Нормальный KFC в Петрозаводске

Хотя зачем идти в KFC в Петрозаводске, если вместо этого можно пойти в Мак Дак?

Российский гриль

Снежный танк

Бессмысленные и беспощадные лестницы

Кстати, некоторые лестницы бывают действительно настолько странными и опасными, что кажется, будто они спроектированы исключительно для того, чтобы убить всех, кто осмелится по ним пройти. У нас есть пост об этом.

Когда в магазине сказали, что доставка будет стоить 300 рублей

Ну типа

Урожай борщевика

Снежная матрёшка

Русский пират

Где-то сушится бельё

Как думаете, получится?

Ёлка под защитой

Слишком много вопросов

Водяной Чебурашка

А здесь вы можете найти пост с подборкой фотографий странных персонажей, которых можно встретить в метро.