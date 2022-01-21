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1inch Network интегрировал сети Avalanche и Gnosis Chain

1inch Network интегрировал сети Avalanche и Gnosis Chain


DeFi-проект 1inch Network развернул протоколы агрегирования ликвидности с децентрализованных бирж и операций с лимитными ордерами в сетях Avalanche и Gnosis Chain (ранее xDai Chain). Об этом ForkLog сообщили представители команды.


«Главная задача 1inch — предложить пользователям лучшие в пространстве блокчейна сделки. Для достижения этой цели наши протоколы постоянно расширяются на новые сети, и экспансия на Avalanche и Gnosis Chain предоставит пользователям 1inch больше возможностей по части дешевых и быстрых транзакций», — сказал сооснователь 1inch Network Сергей Кунц.


В 1inch отметили, что в последнее время Avalanche демонстрирует заметный рост. Объем заблокированных средств (TVL) в DeFi-приложениях на этой платформе превышает $10,4 млрд, согласно DeFi Llama. На пике в декабре 2021 года показатель достигал $13,79 млрд.


Согласно пресс-релизу, в том же месяце среднее число ежедневных транзакций в Avalanche составило 673 223. Сеть насчитывала около 98 000 активных адресов.


Пользователи 1inch в Avalanche получили доступ к ряду протоколов, включая Aave v2, Curve v1/Curve v2, Pangolin и Trader Joe.


На момент написания TVL Gnosis Chain достиг $943,6 млн, согласно Blockscout. В среднем сеть обрабатывает 142 178 транзакций в сутки. 


Среди протоколов, доступных пользователям 1inch в Gnosis Chain, числятся Curve v1, SushiSwap и другие.


Протокол 1inch Limit Order Protocol v2 доступен в обоих сетях.


Напомним, 1inch представил вторую версию протокола для операций с лимитными ордерами в декабре 2021 года. 


В сентябре команда проекта интегрировала решение второго уровня Arbitrum.

# Экономика

По материалам: ForkLog

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