25 лучших игр из Game Pass прямо сейчас, по версии Polygon





Подписка Game Pass является главным преимуществом Xbox перед Playstation прямо сейчас. Более того, Microsoft активно развивает подписку на PC, стараясь добавлять новые игры одновременно в Game Pass и на компьютерах и на консолях.

Известный игровой портал Polygon сегодня обновил свой список из 25 лучших игр в Game Pass, добавив в него сразу несколько новинок из игр, которые появились в подписке сегодня. Список довольно любопытный — в нем нет некоторых игр, которые многие ожидали бы увидеть (вроде игр серии Gears или Halo Infinite), но при этом есть проекты, на которые некоторые подписчики Game Pass могли и не обратить внимания (вроде Slay the spire или Carrion). Ознакомиться с мотивацией по добавлению той или иной игры в список лучших проектов Game Pass по версии Polygon можно у них на сайте.

Прямо сейчас их список 25 лучших игр в Game Pass выглядит следующим образом:

Outriders (PC, Xbox One, Xbox Series X | S)Halo: the Master Chief collection (PC, Xbox One, Xbox Series X | S)Slay the spire (PC, Xbox One, Xbox Series X | S)Carrion (PC, Xbox One, Xbox Series X | S)Among us (PC, Xbox One, Xbox Series X | S)Tetris effect: connected (PC, Xbox One, Xbox Series X | S)Minecraft (PC, Xbox One, Xbox Series X | S)Hades (PC, Xbox One, Xbox Series X | S)Stardew valley (PC, Xbox One, Xbox Series X | S)Age of empires 4 (PC)Rare replay (Xbox One, Xbox Series X | S)Nobody saves the world (PC, Xbox One, Xbox Series X | S)Unpacking (PC, Xbox One, Xbox Series X | S)Doom (2016) (Xbox One, Xbox Series X | S)Mass effect legendary edition (PC, Xbox One, Xbox Series X | S)Unsighted (PC, Xbox One, Xbox Series X | S)Remnant: from the ashes (PC, Xbox One, Xbox Series X | S)Nier: automata: become as gods edition (PC, Xbox One, Xbox Series X | S)Spelunky 2 (PC, Xbox One, Xbox Series X | S)Control (PC, Xbox One, Xbox Series X | S)Outer wilds (PC, Xbox One, Xbox Series X | S)The elder scrolls 5: skyrim special edition (PC, Xbox One, Xbox Series X | S)Forza horizon 5 (PC, Xbox One, Xbox Series X | S)Hitman trilogy (PC, Xbox One, Xbox Series X | S)Death’s door (PC, Xbox One, Xbox Series X | S)

Отметим, что Polygon является одним из наиболее авторитетных игровых порталов в мире. Ранее мы публиковали ТОП-50 игр 2021 года по их версии, среди которых было немало проектов из Game Pass.