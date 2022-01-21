Аксаков: в Госдуме нет консенсуса по криптовалютам, к нему придут минимум через полгода

О позиции Банка России по отношению к криптовалютам было известно давно и она является самой жесткой среди всех регуляторов, а потому в представленном центробанком докладе нет ничего неожиданного. Об этом заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, пишет «Лента.ру».

Он подчеркнул, что доклад ЦБ не является окончательным документом в вопросе регулирования индустрии в России, а создает дополнительную возможность для дискуссий.

Чиновник добавил, что единого мнения по данному вопросу в Госдуме нет. По его словам, консенсус будет достигнут минимум через полгода.

В дополнительном обсуждении нуждаются вопросы использования российской инфраструктуры для операций с цифровыми активами:

«С одной стороны, мы понимаем, что надо минимизировать риски, особенно для неквалифицированных инвесторов. С другой стороны, рынок развивается, и, очевидно, когда-то он приобретет более цивилизованное содержание», — сказал он.

Напомним, 20 января ЦБ РФ представил доклад, в котором предложил запретить обращение криптовалют и майнинг на территории РФ.

Опрошенные ForkLog эксперты заявили, что подобная инициатива гарантированно спровоцирует отток специалистов и поступлений в экономику и раскритиковали аргументы ЦБ в пользу запрета майнинга.

В декабре Аксаков заявил, что российские власти обсуждают различные варианты регулирования биткоин-индустрии — от полного запрета на владение и покупку криптоактивов до легализации биткоин-бирж.