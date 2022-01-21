Amber Group запустила платформу WhaleFin

Гонконгская криптовалютная компания Amber Group запустила обновленную версию платформы для торговли и инвестирования в цифровые активы WhaleFin.

По словам директора и соучредителя Amber Group Майкла Ву, она предоставляет доступ к инструментам институционального уровня в простом интерфейсе:

«Концепция материального благосостояния радикально изменилась за последние несколько лет. Нам нужно переосмыслить способы инвестирования в будущем, которое становится все более цифровым и децентрализованным», — отметил он.

Пользователи могут работать с WhaleFin в браузере или установить приложение для Android и iOS.

В мобильной версии WhaleFin доступны режимы Lite и Pro, в веб-версии — только Pro.

Lite поддерживает спотовую торговлю для более чем 100 криптовалют и депозиты с доходностью до 16% годовых. Клиенты могут вложить средства на срок от одного дня до года.

В режиме Pro пользователям дополнительно доступны маржинальная торговля, займы под залог криптовалюты и Dual Currency — вклады с плавающей доходностью с выплатой в одной из двух валютах. Минимальная ставка по кредиту составляет 0,0198% в день (7,2% годовых).

При торговле в режиме Pro инвесторы также могут использовать продвинутые типы ордеров: Iceberg, Time-Weighted Average Price (TWAP) и Volume-Weighted Average Price (VWAP). Они минимизируют влияние на стоимость актива и помогают получить лучшую цену исполнения.

Напомним, ранее Deloitte назвала Amber Group лидером в области технологий 2021 года.



