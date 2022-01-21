Аналитики Ampere Analysis: Playstation 5 превзойдет Xbox Series X | S в 2 раза в этом году





Игровые приставки Xbox Series X | S продаются лучше, чем любое прошлое поколение консолей Xbox, что ранее подтверждал Фил Спенсер. Однако, этого мало, чтобы обогнать конкурента в лице Sony Playstation. И аналитики считают, что отставание консолей Xbox будет только расти в 2022 году.

К концу 2021 года в мире было продано около 17 миллионов консолей Playstation 5 и 11 миллионов консолей Xbox Series X | S, согласно результатам vgchartz. Директор по исследованиям Ampere Analysis Пирс Хардинг-Роллс прогнозирует, что в 2022 году Sony сможет продать 18 миллионов Playstation 5, тогда как Microsoft реализует только 9 миллионов Xbox Series X | S. Он отмечает, что доступность консолей в течение года будет улучшаться:

Похоже, что доступность консолей PlayStation 5 и Xbox Series будет постепенно улучшаться в течение года, и мы ожидаем, что Sony превзойдет продажи Microsoft в два раза.

При этом, Пирс Хардинг-Роллс отмечает, что самой продаваемой консолью в 2022 году станет Nintendo Switch с продажами около 21 миллиона.