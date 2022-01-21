Анастасии Волочковой поставили диагноз после дебоша на самолете

На днях балерина Анастасия Волочкова учинила скандал на борту самолета. Несколько дней назад звезда балета попала в скандал на борту самолета. Все началось с того, что к балерине якобы придрался бортпроводник после того, как она отказалась уступать место ребенку. Позднее артистку попросили надеть средство защиты, а она не захотела делать этого. Кадры конфликта моментально разлетелись по Сети, а публика разделилась на два лагеря. Многие указали, что почти все пассажиры были без масок, а «набросились» якобы на одну лишь Анастасию. На видео, которое имеется в свободном доступе, балерина расположилась на полу и общается с проводником. Все эти яркие моменты случились тогда, когда окрыленная знаменитость вместе с возлюбленным возвращалась в столицу. Они провели приятный отпуск вместе. В управлении МВД зафиксировали, что знаменитость якобы не только отказалась надевать маску, но и могла быть не совсем трезвой, а также нецензурно выражалась при всех остальных пассажирах.Анастасия Волочкова Информацию о том, что балерина и правда могла употребить алкоголь перед вылетом подтвердила ее пиар-директор. Она указала, что Анастасия Волочкова практически никогда не летает трезвой, так как страдает аэрофобией. Балерина не намерена оставлять все просто так, а эксперты уже обсуждают то, что с ней происходит. Ясновидящая Мирослава Коллавини высказала свое мнение по этому вопросу. По словам медиума, балерина сейчас ведет себя подобным образом, так как все ее детство и молодость были отданы балету. Также она попыталась даже поставить диагноз знаменитости. Коллавини заявила, что у Волочковой якобы «нестабильная психика», а само состояние сейчас якобы пришло к подобной фазе из-за приближающегося климакса. «Гормоны идут на спад», – предположила экстрасенс «Экспресс газете».