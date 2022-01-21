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Анастасии Волочковой поставили диагноз после дебоша на самолете

Анастасии Волочковой поставили диагноз после дебоша на самолете
На днях балерина Анастасия Волочкова учинила скандал на борту самолета. Несколько дней назад звезда балета попала в скандал на борту самолета. Все началось с того, что к балерине якобы придрался бортпроводник после того, как она отказалась уступать место ребенку. Позднее артистку попросили надеть средство защиты, а она не захотела делать этого. Кадры конфликта моментально разлетелись по Сети, а публика разделилась на два лагеря. Многие указали, что почти все пассажиры были без масок, а «набросились» якобы на одну лишь Анастасию. На видео, которое имеется в свободном доступе, балерина расположилась на полу и общается с проводником. Все эти яркие моменты случились тогда, когда окрыленная знаменитость вместе с возлюбленным возвращалась в столицу. Они провели приятный отпуск вместе. В управлении МВД зафиксировали, что знаменитость якобы не только отказалась надевать маску, но и могла быть не совсем трезвой, а также нецензурно выражалась при всех остальных пассажирах.
Анастасия Волочкова Информацию о том, что балерина и правда могла употребить алкоголь перед вылетом подтвердила ее пиар-директор. Она указала, что Анастасия Волочкова практически никогда не летает трезвой, так как страдает аэрофобией. Балерина не намерена оставлять все просто так, а эксперты уже обсуждают то, что с ней происходит. Ясновидящая Мирослава Коллавини высказала свое мнение по этому вопросу. По словам медиума, балерина сейчас ведет себя подобным образом, так как все ее детство и молодость были отданы балету. Также она попыталась даже поставить диагноз знаменитости. Коллавини заявила, что у Волочковой якобы «нестабильная психика», а само состояние сейчас якобы пришло к подобной фазе из-за приближающегося климакса. «Гормоны идут на спад», – предположила экстрасенс «Экспресс газете».
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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