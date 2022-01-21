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Анастасия Ивлеева снова заразилась коронавирусом

Анастасия Ивлеева снова заразилась коронавирусом
Ведущая Анастасия Ивлеева сделала прививку, но ей это не помогло. Еще совсем недавно телеведущая отдыхала в Мексике, наслаждаясь райскими пейзажами. После нескольких недель, проведенных на пляжах, телеведущая вернулась в Москву, преисполненная сил. Она планировала с головой погрузиться в работу, но не тут-то было. «Я заболела, прикиньте. Прикол в том, что у меня есть прививка, но это не спасло. У моей подруги две прививки. И знаете что? Она тоже болеет», — поделилась переживаниями Ивлеева.
Анастасия Ивлеева Телеведущая уже не в первый раз сталкивается с коронавирусом. Во время предыдущего лечения она ответственно подошла к вопросам безопасности и долго находилась на самоизоляции. Лишь получив отрицательный тест, Ивлеева вернулась к полноценной жизни. Поклонники надеются, что их кумир и в этот раз проявит сознательность. Конечно, Анастасия не отчаивается: она и во время болезни продолжает генерировать идеи. Сейчас телеведущая активно развивает свой YouTube-канал, а также выпускает именные чипсы, снимается для рекламных кампаний. Ивлеева долго мечтала о популярности, поэтому старается взять от нее максимум. А вот личная жизнь у звезды не складывается. Брак с Элджеем оказался недолгим. Сейчас ей и вовсе приписывают роман с Эльдаром Джараховым. Артисты вместе отдыхали в Мексике, но пока их отношения остаются дружескими.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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