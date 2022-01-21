Банк России предложил запретить обращение и майнинг криптовалют в РФ

Банк России предложил ввести запрет на выпуск, обращение и обмен криптовалют, а также организацию подобных операций на территории РФ. Об этом сказано в опубликованном регулятором докладе «Риски криптовалют и возможные меры регулирования».

Документ посвящен стейблкоинам и необеспеченным криптовалютам. В ЦБ отметили, что эти активы претендуют на замену денег, но используются в первую очередь в нелегальной деятельности.

Как заявила директор Департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова в ходе презентации доклада, рост популярности криптовалют в РФ несет риски, связанные с благосостоянием граждан, финансовой стабильностью и использованием цифровых активов в нелегальной деятельности.

"Потенциальное использование криптовалют в качестве средства платежа за товары и услуги создает риск подрыва денежного обращения и утраты суверенитета национальной валюты", - отмечается в отчете.

По словам Даниловой, регулятор убежден, что на данном этапе одного мониторинга рынка недостаточно и необходимо переходить к регулятивным мерам.

В ЦБ считают, что рост цены криптовалют определяет хайп и спекулятивный спрос, что приводит к формированию пузыря. Сами же криптовалюты обладают признаками финансовых пирамид, подчеркнул регулятор.

С целью снижения связанных с криптоактивами рисков ЦБ предлагает:

установить ответственность за нарушение запрета на использование криптовалют в качестве средства платежа за товары, работы и услуги;

запретить выпуск, организацию обращения и обмена криптоактивов (в том числе биткоин-биржами, обменниками, P2P-платформами) на территории РФ и установить ответственность за нарушение данного запрета;

ввести запрет на вложения финорганизаций в криптовалюты и связанные с ними финансовые инструменты, а также на использование российской финансовой инфраструктуры для осуществления операций с ними.

"Мы обращаем внимание, что не предлагаем ввести запрет на владение криптовалютой со стороны граждан - это по-прежнему возможно в иностранных юрисдикциях", - заявили в центробанке.





Центробанк отметил необходимость выработки механизмов для выявления транзакций с криптовалютами и осуществляющих их лиц, а также блокировки операций, направленных на покупку или продажу криптоактивов. ЦБ также намерен совместно с банками мониторить P2P-платежи, связанные с приобретением цифровых валют.

Для этого российский центробанк собирается:

Взаимодействовать с иностранными регуляторами и доработать международные соглашения об обмене информацией об операциях российских клиентов на биржах. Собирать информацию от иностранных платежных систем об операциях резидентов РФ, направленных на покупку криптовалют, в том числе посредством платежных карт. Организовать обмен данными между ФНС, Банком России и Росфинмониторингом для отслеживания владения криптовалютами и транзакций с ними.

Помимо этого, Банк России назвал запрет майнинга "оптимальным решением" в виду большой энергоемкости, создающей риски для энергосистемы, и формирование "спроса на инфраструктуру для проведения операций с криптовалютами".

По данным Центра альтернативных финансов Кембриджского университета, Россия является одним из мировых лидеров по объему вычислительных мощностей в сети биткоина.

В ЦБ также отметили, что для преодоления высокой волатильности курса криптовалют используются стейблкоины, однако и они не являются полностью безопасными для инвесторов. В Банке России считают, что стейблкоины, как и криптовалюты, является денежным суррогатом, который несет риски для граждан и финансовой стабильности.

"Отдельного внимания также заслуживает вопрос соответствия фактического обеспечения стейблкойнов заявленному. При отсутствии аудиторов, верифицирующих обеспечение, проверить это невозможно", - говорится в отчете.

В ЦБ подчеркнули, что их предложения не являются законодательной инициативой, но опираются на правительство, Госдуму и Совет Федерации. Регулятор намерен взаимодействовать со всеми заинтересованными сторонами.

Доклад представлен для общественного обсуждения. Замечания и предложения по нему регулятор собирает до 1 марта 2022 года.

Поправки в законодательство на основе озвученных предложений будут готовы в ближайшие месяцы, заявила Данилова.

О подготовке документа в декабре 2021 года сообщал зампредседателя Банка России Владимир Чистюхин. Тогда он уточнил, что регулятор «не видит место криптовалюте на российском финрынке».

Ранее 20 января Bloomberg со ссылкой на два неназванных источника сообщил, что ФСБ убедила главу ЦБ РФ Эльвиру Набиуллину поддержать полный запрет на операции с криптовалютами в России. По информации издания, таким образом власти намерены лишить оппозицию и СМИ-иноагентов доступа к финансированию.

До этого в СМИ также появились сообщения о планах ЦБ запретить инвестиции в криптоактивы из-за рисков финансовой стабильности.

Напомним, в конце 2021 года регулятор впервые направил банкам запросы относительно сотрудничества с криптообменниками в части проведения P2P-платежей, в том числе на карты подставных лиц.