Бибикова: индексация пенсий военных важна для социальной стабильности

16:46 Автор: Анна Шушкина

Военных пенсионеров уже давно беспокоит вопрос, почему их пенсии растут медленнее, чем гражданские. В связи с этим предложение президента об индексации на 8,6 процента пенсий военным пенсионерам по аналогии с гражданскими пенсиями — правильное, справедливое решение. Об этом сказала зампредседателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова «Парламентской газете».

Президент России Владимир Путин предложил проиндексировать пенсии военных пенсионеров на 8,6%. Об этом российский лидер заявил на совещании с постоянными членами Совета безопасности (СБ) России, сообщается на сайте Кремля 21 января. Выплаты, которые коснутся 2,6 миллиона россиян, необходимо пересчитать с 1 января 2022 года.

Кому ожидать повышения пенсий в 2022 году

Ранее было принято решение повысить с 1 января пенсии гражданским неработающим пенсионерам. Выплаты проиндексировали на 8,6 процента — чуть выше уровня инфляции, которая по итогам 2021 года составляет 8,4 процента. Такая норма есть в законе, принятом на пленарном заседании Госдумы 20 января.

«В соответствии с законом индексация пенсий полагалась военным пенсионерам только с 1 октября 2022 года на 4 процента — на уровень инфляции, которая прогнозировалась ранее», — напомнила Бибикова. Сейчас президент дал поручение Правительству — уже с 1 января этого года проиндексировать пенсии военным пенсионерам на уровень чуть выше фактической инфляции, отметила Бибикова. Это коснётся не только военных пенсионеров, но и приравненных к ним категорий. В их числе — вышедшие на пенсию сотрудники МВД, Росгвардии, МЧС, Генпрокуратуры, Следственного комитета.





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«То есть фактически всем, кто получает пенсии по линии силовых структур, их проиндексируют по аналогии с гражданскими, на 8,6 процента», — сказала Бибикова. Это решение, по её словам, восстанавливает справедливость по отношению к военным пенсионерам.

«Инфляция одинаково отражается на всех. И военных пенсионеров уже давно беспокоит то, что гражданские пенсии растут быстрее, чем военные. Поэтому одинаковый коэффициент повышений пенсий очень важен для социальной стабильности», — сказала политик.

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