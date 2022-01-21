Билл Гейтс предупредил о пандемии, которая будет гораздо хуже коронавируса

Основатель компании Microsoft миллиардер Билл Гейтс сделал свой прогноз на будущее. Он считает, что в будущем мир захлебнется в пандемии, гораздо хуже коронавируса. Поэтому призывает правительства выделить деньги на борьбу со следующей глобальной вспышкой."Филантроп заявил, что, хотя штаммы коронавируса "омикрон" и "дельта" являются одними из самых трансмиссивных вирусов, которые когда-либо встречались, миру, возможно, пришлось бы столкнуться с патогеном, вызывающим гораздо более высокий уровень смертности или тяжелых заболеваний", - пишет издание Financial Times.