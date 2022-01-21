Блогеры нашли заброшенный город, где тебе дадут квартиру бесплатно, но там никто не живет

В населенном пункте, где можно приобрести совсем недорогое жилье, не развита инфраструктура.

Все учреждение, включая Дом культуры, административное здания и другие организации прекратили работу в далеких девяностых годах.

Однако все дома электрифицированы, при этом являются брошенными – бывшие владельцы оставляли мебель, технику и другие вещи.

И речь не идет о другом государстве – населенный пункт расположен в Тульской области.

Заброшенный городок часто сравнивают с Чернобылем. Журналисты одного из российских изданий отправились на место, чтобы лично убедиться в существовании подобного поселения.

От Москвы город расположен в трех сотнях километров. Один из немногих жителей согласился ответить на несколько вопросов журналистов и рассказал:

«Когда-то на территории города работало множество тракторов, машин для уборки зерна и другой спецтехники. В те времена жизнь в поселке кипела. Каждый вечер звучала музыка, уставшие, но довольные пройденным днем люди танцевали, общались и радовались жизни как могли.









Когда началась перестройка, колхоз оказался никому не нужным, соответственно, все жители остались безработными. Люди покидали это место с целью найти работы. Жилые строения были сняты с баланса, при этом многие дома продолжают снабжаться водой и электричеством по сей день».





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