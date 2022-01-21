Coin Metrics: активность на криптобиржах сместилась из Китая в США

Запрет майнинга и блокировка банками операций криптоплатформ в Китае привели к сокращению доли местных биткоин-бирж в пользу базирующихся в США конкурентов. К таким выводам пришли аналитики Coin Metrics.

What can we learn about crypto activity around the world from looking at trading data?



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Let's look at two recent trends:

🔹Decreasing activity on China-focused exchanges

🔹 Increasing volume in Turkish lira-quoted Markets



👇 — CoinMetrics.io (we're hiring!) (@coinmetrics) January 19, 2022

На крупнейшую в регионе Huobi в начале года приходилось 15% объема торгов на спотовом рынке биткоина. К концу года показатель сократился втрое. Ослабление позиций позволило FTX нарастить долю рынка с 1% до 10%, Coinbase — c 9% до 14%.

Данные: Coin Metrics.

Схожая ситуация сложилась в спотовой торговле Ethereum. В меньшей степени это повлияло на биржу OKX (ранее OKEx).

Данные: Coin Metrics.

Снижение показателей китайских бирж подтверждается и при анализе относительной доли балансов BTC и ETH на Huobi.

Данные: Coin Metrics.

Смещение активности в североамериканский регион проявляется в увеличении объема торгов в часы работы рынка США (с 9:30 до 16:00 по восточному времени).

Данные: Coin Metrics.

В разрезе пар цифровых валют против фиата в Coin Metrics обнаружили всплеск интереса криптоинвесторов из Турции. Аналитики объяснили это скачком инфляции в стране. В декабре в годовом выражении она достигла 36%.

На фоне девальвации турецкой лиры объем торгов деноминированными в ней криптоактивами на Binance в 2021 году достиг $160 млрд. Наибольший спрос граждане Турции предъявили к стейблкоинам BUSD ($7 млрд) и USDT ($36 млрд).

Данные: Coin Metrics.

Доля местной валюты в торговом обороте Tether превысила показатели евро и британского фунта.

Данные: Coin Metrics.

Напомним, в январе ForkLog сообщал, что в четвертом квартале 2021 года на фоне ослабления лиры объемы ежедневных торгов цифровыми активами в фиате на трех основных площадках Турции подскочили в среднем до $1,8 млрд в день.

В сентябре президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что власти и центробанк Турции «ведут войну и борьбу» с криптовалютами.



