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Coin Metrics: активность на криптобиржах сместилась из Китая в США

Coin Metrics: активность на криптобиржах сместилась из Китая в США


Запрет майнинга и блокировка банками операций криптоплатформ в Китае привели к сокращению доли местных биткоин-бирж в пользу базирующихся в США конкурентов. К таким выводам пришли аналитики Coin Metrics.



На крупнейшую в регионе Huobi в начале года приходилось 15% объема торгов на спотовом рынке биткоина. К концу года показатель сократился втрое. Ослабление позиций позволило FTX нарастить долю рынка с 1% до 10%, Coinbase — c 9% до 14%.


Данные: Coin Metrics.

Схожая ситуация сложилась в спотовой торговле Ethereum. В меньшей степени это повлияло на биржу OKX (ранее OKEx).


Данные: Coin Metrics.

Снижение показателей китайских бирж подтверждается и при анализе относительной доли балансов BTC и ETH на Huobi.


Данные: Coin Metrics.

Смещение активности в североамериканский регион проявляется в увеличении объема торгов в часы работы рынка США (с 9:30 до 16:00 по восточному времени).


Данные: Coin Metrics.

В разрезе пар цифровых валют против фиата в Coin Metrics обнаружили всплеск интереса криптоинвесторов из Турции. Аналитики объяснили это скачком инфляции в стране. В декабре в годовом выражении она достигла 36%.


На фоне девальвации турецкой лиры объем торгов деноминированными в ней криптоактивами на Binance в 2021 году достиг $160 млрд. Наибольший спрос граждане Турции предъявили к стейблкоинам BUSD ($7 млрд) и USDT ($36 млрд).


Данные: Coin Metrics.

Доля местной валюты в торговом обороте Tether превысила показатели евро и британского фунта.


Данные: Coin Metrics.

Напомним, в январе ForkLog сообщал, что в четвертом квартале 2021 года на фоне ослабления лиры объемы ежедневных торгов цифровыми активами в фиате на трех основных площадках Турции подскочили в среднем до $1,8 млрд в день.


В сентябре президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что власти и центробанк Турции «ведут войну и борьбу» с криптовалютами.



# Экономика

По материалам: ForkLog

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