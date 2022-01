Coin Metrics: активность на криптобиржах сместилась из Китая в США

Запрет майнинга и блокировка банками операций криптоплатформ в Китае привели к сокращению доли местных биткоин-бирж в пользу базирующихся в США конкурентов. К таким выводам пришли аналитики Coin Metrics.

What can we learn about crypto activity around the world from looking at trading data?



Let's look at two recent trends:

🔹Decreasing activity on China-focused exchanges

🔹 Increasing volume in Turkish lira-quoted Markets



