Дэн Лаример поможет сообществу EOS получить контроль над проектом

Компания основателя блокчейн-платформы EOS Дэна Ларимера — ClarionOS — подготовит кодовую базу хардфорка Mandel, призванного предоставить сообществу контроль над протоколом.

Для финансирования инициативы некоммерческая организация EOS Network Foundation (ENF) выделила ClarionOS 200 000 EOS (~$514 000 на момент написания).

ENF создана в августе 2021 года. Ее возглавляет экс-руководитель производителя блоков EOS Nation Ив Ла Роуз.

Организация добивалась от Block.one (B1) передачи интеллектуальных прав на EOS. Но вместо этого компания, ранее стоящая за развитием блокчейн-платформы, пообещала выделить ENF 30 млн EOS.

Сообщество такой вариант не устроил. В декабре 2021 года производители блоков проголосовали за прекращение регулярных выплат в пользу B1, остановив выпуск 67 млн EOS, подлежащих распределению в течение следующих шести-семи лет.

В разговоре с CoinDesk директор по коммуникация ENF Зак Галл объяснил, что B1 уже давно переключила свое внимание и финансирование на криптовалютную биржу Bullish, которая готовится к выходу на фондовый рынок через слияние со SPAC.

По словам Галла, B1 «сожгла» экосистему EOS, передав все токены новой торговой платформе:

«По сути, B1 передала свои активы новой компании, что очень похоже на практику rug pull. Сообщество объединилось, чтобы достичь консенсуса и забрать единственный актив, над которым сеть имеет юрисдикцию, а именно неинвестированные EOS. Возможно, это первый и единственный случай, когда ДАО выступила против корпорации».

После «отставки» B1 у ENF назрела проблема — интеллектуальные права на протокол EOSIO по-прежнему принадлежат компании. Последняя также поддерживает репозиторий на GitHub, который не обновлялся в течение последних восьми месяцев.

Галл подчеркнул, что хардфорк Mandel вернет сообществу «операционный контроль» над проектом. Он также заявил, что Лаример планирует запустить в сети EOS несколько проектов, включая социальную сеть.

В серии видео на YouTube Ла Роуз и Лаример объяснили, что после разрыва с B1 у ENF появилась возможность финансировать сразу несколько стартапов, которые могут работать над конкурирующими идеями.

https://youtu.be/YpIp_EOtcyE

Ла Роуз также рассказал, что ENF планирует сосредоточится на четырех основных направлениях:

развитие ПО, позволяющего децентрализованным приложениям работать в сети EOS;

обеспечение общей структуры инструментов анализа безопасности и аудита смарт-контрактов;

развитие ПО для интеграции блокчейна с внешними приложениями;

развитие API, предоставляющих данные из сети EOS внешним структурам.

В своем блоге Лаример пояснил, что хардфорк базируется на релизе протокола EOSIO 2.0, однако некоторые элементы взяты из других версий. Он рекомендовал производителям блоков «понизить» ПО до EOSIO 2.0 перед переходом на Mandel.

Обновление также позволит развертывать в сети EOS более сложные смарт-контракты, интегрирует структуру контрактов, которые могут выполняться без подписей участников сети, и упростит последующую корректировку конфигурации блокчейна.

Напомним, в январе 2021 года Лаример покинул пост главного технического директора Block.one. В марте специалист представил децентрализованную соцсеть Clarion.

В начале 2022 года Лаример пообещал развернуть «убойное приложение», призванное сделать EOS платформой для создания и развития ДАО.