Джейсон Момоа и Лиза Боне расстались: причина развода, последние новости в 2022 году

Кто такие Джейсон Момоа и Лиза Боне

История любви звезд

Почему Джейсон Момоа и Лиза Боне развелись

12 января еще одна пара голливудских актеров объявила о разрыве своих отношений. Почему Джейсон Момоа и Лиза Боне расстались? Как развивалась история их любви? На эти вопросы вы получите ответы ниже.Джейсону Момоа сейчас 42 года. Он родился на Гавайях и начал свою карьеру с моделинга. В 1999 году Джейсон получил свою первую роль в кино: он снялся в последних сезонах «Спасатели Малибу». Популярность к актеру пришла в 2011 году. Он сыграл главную роль в фильме «Конан-варвар» и кхала Дрого в сериале «Игра престолов». Одна из последних работ Джейсона — «Аквамен». Это фильм стал самым прибыльным из вселенной DC.Лиза Боне старше своего бывшего партнера на 12 лет. Ее детство и юность прошли в Калифорнии, где она окончила студию актерского мастерства. В 1983 году она сыграла в фильме "Сент-Элсвер". Позже Боне отметилась в успешном комедийном шоу Билла Косби. Она также снялась в фильмах "Фанатик", "Сердце ангела", "Байкеры". В 20 лет вышла замуж за рок-музыканта Ленни Кравица и родила дочь Зои. Брак продлился шесть лет.Джейсон Момоа и Лиза Боне находились в отношениях 16 лет, из них почти пять в браке. У них есть двое общих детей — дочь Лола Иолани и сын Накоа-Вулф. Им сейчас 14 и 13 лет. Что касается дочери от первого брака (Зои Кравиц), сейчас это 33-летняя успешная голливудская актриса, модель и певица. Она играла в таких фильмах и сериалах, как "Дивергент", "Фантастические твари", "Меломанка", "Большая маленькая ложь". С 2019 по 2021 год она была замужем за американским актером Карлом Глусманом. Интересный факт: их свадьба проходила в доме отца актрисы, на ней присутствовали и Момоа, и Боне. Вся семья поддерживает отличные отношения. Например, у Джейсона и Зои есть парные татуировки, а Ленни Кравицу Момоа подарил кольцо в форме черепа в знак дружбы.Несмотря на разницу в возрасте, актеры быстро сошлись. Джейсон влюбился в Лизу, когда увидел нашумевшее шоу Косби (ему было 5 лет!). Тогда он сказал, что заполучит эту девушку во чтобы то ни стало. Так и случилось. Момоа и Боне познакомились на вечеринке в 2005 году. Сначала Джейсон очень стеснялся, но потом отправился с Лизой в бар, где все и завертелось. Но официально поженились они только через 12 лет. Тайная свадьба прошла в Топанге (Калифорния).На момент знакомства Джейсон был не очень знаменит и состоял в отношениях другой актрисой. Боне же знали все, и не только как успешную женщину, но и как бывшую жену Ленни Кравица.Пара проводила много времени с семьей на свежем воздухе. В их поместье живут два волка и ослица. Детям с детства прививалась любовь к природе, а в доме не было телевизора. Большую часть времени они уделяли походам в горы и серфингу.Информация о расставании появилась в Инстаграме звездной пары. Причина развода весьма расплывчата. В своем заявлении Джейсон указал на "непростые времена" и "сейсмические сдвиги" (the squeeze and changes of these transformational times). Актеры публично высказались на эту тему, чтобы достойно закончить свои отношения. Момоа и Боне отметили, что приложат все усилия для воспитания детей, а любовь будет просто развиваться в ином направлении.Судя по последним новостям, звездная пара Джейсона Момоа и Лизы Боне решила расстаться в начале 2022 года. Их гармоничные отношения были примером для многих, несмотря на постоянные уловки завистников. В интернете часто встречалась информация об изменах Джейсона Момоа, но отношения были крепкими. 12 января стало роковым: пара мирно рассталась, сохранив при этом дружеские отношения.