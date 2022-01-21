Фил Спенсер официально подтвердил, что Call of Duty останется на Playstation





Анонс покупки Activision Blizzard со стороны Microsoft вызвал бурную дискуссию вокруг будущего франшизы Call of Duty. Поклонники Sony и другие игроки не могли понять, будут ли новые игры серии Call of Duty выходить на Playstation, и данный вопрос вызвал широкие общественные обсуждения.

Руководитель Xbox Фил Спенсер дал официальный комментарий на этот счет в своем Twitter, заявив, что франшиза останется мультиплатформенной:

На этой неделе были хорошие телефонные разговоры с руководителями Sony. Я подтвердил наше намерение соблюдать все существующие соглашения после приобретения Activision Blizzard и наше желание сохранить Call of Duty на PlayStation. Sony — важная часть игровой индустрии, и мы дорожим нашими отношениями с ними.

Had good calls this week with leaders at Sony. I confirmed our intent to honor all existing agreements upon acquisition of Activision Blizzard and our desire to keep Call of Duty on PlayStation. Sony is an important part of our industry, and we value our relationship. — Phil Spencer (@XboxP3) January 20, 2022



Напомним, ранее появилась информация, что сделка между Microsoft и Activision Blizzard может не пройти проверку антимонопольных органов, если американская корпорация решит сделать франшизу Call of Duty эксклюзивом для Xbox.