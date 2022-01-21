Financial Times: следующая в очереди на поглощение — EA





Осенью 2020 года игроков потрясла новость, что Microsoft покупает Bethesda. Прошло чуть больше года, и Microsoft объявила о покупке Activision Blizzard. При этом разница в стоимости между Bethesda и Activision Blizzard практически в 10 раз.

Microsoft отмечает, что одна из основных причин для покупки Activision Blizzard — это желание захватить рынок мобильных игроков, предлагая им лучшие проекты через xCloud и Game Pass. Сейчас на этом рынке есть еще несколько крупных игроков, которых Microsoft считает своими конкурентами, среди них Amazon, Meta, Google и Netflix.

Портал Financial Times опубликовал материал, в котором рассуждает на тему того, какое следующее игровое издательство может быть поглощено крупной корпорацией. С материалом можно ознакомиться здесь (платный доступ). В статье приходят к выводу, что следующим поглощенным издательством может стать EA. Журналисты отмечают, что издательство Electronic Arts, которое стоит почти в 2 раза меньше Activision Blizzard (стоимость EA оценивается в $38 млрд) имеет знаменитые игровые франшизы и сильные инвестиции в мобильный гейминг, что может быть интересно крупным корпорациям, которые сейчас ведут борьбу за потенциально огромную аудиторию игроков.

Отметим, что Бобби Котик из Activision Blizzard после новости о покупке компании со стороны Microsoft, заявил, что одна из причин — усилившаяся конкуренция на рынке. По его словам, даже Activision — это маленькая команда, которая не может спорить с нынешними гигантами.