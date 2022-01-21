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ФРС выпустила доклад о цифровом долларе

ФРС выпустила доклад о цифровом долларе


Федеральная резервная система США (ФРС) представила отчет об итогах изучения национальной цифровой валюты (CBDC). В 40-страничном документе не содержится выводов о необходимости ее выпуска.


Регулятор подтвердил мнение, что окончательное решение должен принимать Конгресс. Конкретные сроки не названы. До этого глава ФРС Джером Пауэлл отмечал, что для США важно не первыми выпустить CBDC, а сделать это с правильным подходом. 


Согласно Bloomberg, в феврале ФРБ Бостона опубликует отдельный доклад с техническими аспектами цифрового доллара.


Общественные обсуждения продлятся до 20 мая.


«Цифровой доллар способен фундаментальным образом преобразовать финансовую систему США, изменив роли и обязанности частного сектора и центрального банка», — говорится в документе.


В ФРС отметили, что появление цифровой формы позволит доллару сохранить статус ключевой валюты в мировых финансах на фоне появления конкурентов и криптовалют. CBDC также улучшит трансграничные платежи, расширит доступ к финансовым услугам и облегчит использование доллара в новых технологиях.


Среди потенциальных негативных последствий ЦБ упомянул отток депозитов из кредитных учреждений и более серьезный ущерб от «банковской паники».


Также ФРС отметила проблему конфиденциальности в связи с получением правительством доступа к операциям отдельных граждан. В этом случае «придется найти баланс между защитой прав потребителей на неприкосновенность частной жизни и обеспечением условий для предотвращения преступной деятельности», говорится в документе.


Выпуск цифрового доллара может привлечь злоумышленников из-за «крайне сложной» инфраструктуры по сравнению с текущими платежными сервисами.


В ФРС рассмотрят банки и небанковские организации в качестве посредников для предоставления счетов и облегчения платежей CBDC.


Напомним, конгрессмен Том Эммер представил законопроект, запрещающий ФРС открывать розничные счета для цифрового доллара. До этого он призвал исключить в дизайне CBDC возможность контроля над гражданами.


Ранее конгрессмены США обеспокоились отставанием от Китая в разработке цифровой валюты. Эксперты ФРС назвали криптовалюты одной из возможных угроз гегемонии доллара в долгосрочной перспективе. 



# Экономика

По материалам: ForkLog

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