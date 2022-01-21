Гарантии наблюдения за ДЭГ пропишут базовом законе о выборах

Вадим Карасев

В Общественной палате РФ прошли слушания по законопроекту о введении единых принципов проведения дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на выборах и референдумах в РФ.

Эксперты считают, что в законе необходимо четко закрепить возможности и гарантии общественного наблюдения за ДЭГ. Один из авторов законопроекта, зампредседателя Комитета Госдумы по контролю и Регламенту Дмитрий Ламейкин отметил, что за три года использования система отлично себя зарекомендовала, поэтому ее можно полноценно интегрировать в избирательное законодательство.



Руководитель Координационного совета при ОП РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев подчеркнул, что все вынесенные предложения позволят контролировать проведение ДЭГ на таком же уровне, как на физических избирательных участках.

IT-специалисты рекомендовали четко прописать в законе возможности общественного контроля за технологией.

"Мы предлагаем внимательнее рассмотреть вопрос включения в законопроект пункта о необходимости наличия технических средств наблюдения за ДЭГс гарантией для наблюдателей доступа к этим средствам", - обозначил позицию генеральный секретарь высшего координационного совета политической партии Партия прямой демократии Олег Артамонов.

Законопроект поддержали представители большинства политических партий, против выступил только представитель КПРФ.

Также законопроект о дистанционном электронном голосовании прокомментировали и представители Независимого общественного мониторинга. Член Совета при Президента РФ по развитию гражданского общества и правам человека, председатель Ассоциации НОМ Александр Брод отметил особую актуальность новой формы голосования в условиях пандемии.

Заместитель директора Института истории и политики МПГУ, член Правления РАПН, эксперт НОМ Владимир Шаповалов заметил, что в законопроекте необходимо прописать возможность участия политических партий, избирателей и кандидатов в качестве контролеров за проведением голосования. По мнению Шаповалова, такая мера будет гарантировать легитимность выборов.

По итогам резолюции, ко второму чтению законопроект доработают в части обеспечения наблюдения за ДЭГ.

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