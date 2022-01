Halo Infinite в декабре заняла второе место по продажам в США





Аналитики NPD Group активно следят за продажами игр на территории США. Декабрь является самым интересным месяцем в году с точки зрения продаж, поскольку в праздничный период многие покупают игры в подарок или себе на непродолжительные каникулы. Как рассказал аналитик Мэт Пискателла из NPD Group, Halo Infintie на территории США смогла в декабре занять второе место в ТОП-20 самых продаваемых игр за месяц.

Напомним, что релиз Halo Infinite состоялся в декабре, и сразу в этот месяц игра оказалась в тройке лидеров по продажам на территории США, заняв второе место. Что касается первого места, на нем ожидаемо расположилась новая часть Call of Duty: Vanguard. Однако, если Call of Duty: Vanguard доступна на всех игровых платформах, Halo Infinite присутствует только на Xbox и PC.

Ниже можно видеть ТОП-20 самых продаваемых игр на территории США в декабре 2021 года:

US NPD SW - December 2021 Top 20 Sellers pic.twitter.com/kxGa0FSmuO — Mat Piscatella (@MatPiscatella) January 18, 2022

Call of Duty: VanguardHalo InfinitePokemon Brilliant Diamond and Shining PearlMadden NFL 22Battlefield 2042Mario Kart 8Marvel’s Spider-Man: Miles MoralesMario Party SuperstarsNBA 2K22Animal Crossing: New HorizonsFIFA 22Super Smash Bros. UltimateMinecraftFar Cry 6Just Dance 2022Forza Horizon 5Marvel’s Guardians of the GalaxyGhost of TsushimaSuper Mario 3D WorldThe Legend of Zelda: Breath of the Wild



Отметим, что сразу после релиза Halo Infinite попала в Game Pass на Xbox и PC, но это не помешало ей получить хорошие продажи.