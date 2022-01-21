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Игорь Николаев признался в отношениях с Ириной Аллегровой

Игорь Николаев признался в отношениях с Ириной Аллегровой
Певец и композитор Игорь Николаев высказался об известной певице.   Недавно день рождения отметил Игорь Николаев, а сегодня личный праздник у давней подруги маэстро — Ирины Аллегровой. Их дружба завязалась еще до того, как оба стали звездами первой величины, и продолжалась не один десяток лет. Композитор поделился воспоминаниями о совместной работе с «шальной императрицей», которой исполнилось 70 лет. На самом деле никто не знает, получилось бы у Аллегровой взлететь так высоко без песен авторства Николаева. Сейчас он с теплом вспоминает, как они жили по соседству и встречались для создания очередного хита. Потом их сотрудничество прекратилось и у Ирины Александровны появились другие авторы. Николаев говорит, что никаких особенных причин для этого не было — просто каждый из них пошел своей дорогой.
Ирина Аллегрова «Мы давно перестали быть соседями, живем разными жизнями, мы взрослые дяденька и тетенька, дети, внуки… Мы друг друга очень любим, и, когда перезваниваемся, это всегда очень тепло. Ворчим, что редко видимся… Но ожидания без почвы не очень уместны», — сказал Николаев.  Впрочем, музыкант не исключает, что будущем им захочется повторить прошлый успех и они снова начнут работать вместе. «Порыв и искру никто не отменял. Так что возможно все, и, если что-то вспыхнет, мы обязательно сообщим», — поделился Николаев в интервью МК. Напомним, что Николаев писал песни и для Аллы Пугачевой, которая соперничала с Аллегровой. Композитор обеспечивал хитами и свою бывшую жену Наташу Королеву. Она, кстати, недавно попыталась возобновить общение с экс-супругом и пришла на его сольный концерт в качестве зрителя. Говорят, что это очень не понравилось нынешней жене Николаева — Юлии Проскуряковой.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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