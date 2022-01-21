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Игры Activision должны стать эксклюзивами Xbox, считают игроки

Игры Activision должны стать эксклюзивами Xbox, считают игроки


Когда Microsoft анонсировала покупку Activision Blizzard, возник вопрос эксклюзивности ключевых франшиз известного игрового издательства для консолей Xbox. У Activision Blizzard есть больше 30 разнообразных франшиз, среди которых 5-10 известных, наверное, каждому игроку, даже не самому активному. К примеру, к таким франшизам можно отнести Warcraft, Diablo, Overwatch и, конечно, Call of Duty.

Известный игровой портал IGN с огромной аудиторией игроков решил провести опрос, должны ли игры Activision Blizzard стать эксклюзивами Xbox после завершения сделки. В опросе приняло участие более 60 тысяч пользователей портала. Большинство из них проголосовали за эксклюзивность и добавление игр в Game Pass. На данный момент результаты такие, при 61944 голосах:



41,6% — да, должны быть эксклюзивами и в Game Pass



37,8% — нет, нужно дать играть в них на максимальном количестве платформ



20,6% — все равно

Отметим, что посетители портала IGN, в основном, американские игроки, где консоль Xbox имеет заметно больший вес, чем в ряде других стран, а особенно на азиатском рынке. Если провести такой же опрос в Японии, то результаты явно будут другими.

# Актуальные новости

По материалам: newxboxone

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