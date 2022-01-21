Игры Activision должны стать эксклюзивами Xbox, считают игроки





Когда Microsoft анонсировала покупку Activision Blizzard, возник вопрос эксклюзивности ключевых франшиз известного игрового издательства для консолей Xbox. У Activision Blizzard есть больше 30 разнообразных франшиз, среди которых 5-10 известных, наверное, каждому игроку, даже не самому активному. К примеру, к таким франшизам можно отнести Warcraft, Diablo, Overwatch и, конечно, Call of Duty.

Известный игровой портал IGN с огромной аудиторией игроков решил провести опрос, должны ли игры Activision Blizzard стать эксклюзивами Xbox после завершения сделки. В опросе приняло участие более 60 тысяч пользователей портала. Большинство из них проголосовали за эксклюзивность и добавление игр в Game Pass. На данный момент результаты такие, при 61944 голосах:

41,6% — да, должны быть эксклюзивами и в Game Pass37,8% — нет, нужно дать играть в них на максимальном количестве платформ20,6% — все равно

Отметим, что посетители портала IGN, в основном, американские игроки, где консоль Xbox имеет заметно больший вес, чем в ряде других стран, а особенно на азиатском рынке. Если провести такой же опрос в Японии, то результаты явно будут другими.