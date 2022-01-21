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Илон Маск раскритиковал Twitter за интеграцию NFT

Илон Маск раскритиковал Twitter за интеграцию NFT


Илон Маск раскритиковал интеграцию NFT социальной платформой Twitter. По словам основателя Tesla, компания впустую тратит инженерные ресурсы, которые стоило бы направить на борьбу с мошенниками и спамом.



«Это раздражает. Twitter тратит инженерные ресурсы на эту ерунду, пока криптовалютные мошенники устраивают вечеринки спам-ботов буквально в каждом треде», — написал Маск.


В четверг социальная сеть представила опцию, позволяющую добавлять NFT в качестве аватаров профилей. Доступ открыли пользователям устройств на iOS из числа подписчиков премиум-сервиса Twitter Blue.



Мошенники часто используют имя Маска в схемах криптовалютного скама. Например, в мае 2021 года таким образом злоумышленники выманили у пользователей свыше $100 000. До сих пор сообщения от фейковых аккаунтов появляются практически под всеми твитами основателя Tesla.


В 2020 году масштабной атаке подверглись Twitter-аккаунты Маска, Билла Гейтса и других знаменитостей. Позднее совершившего взлом Грэма Кларка приговорили к трем годам лишения свободы с последующим испытательным сроком.


Маск — давний сторонник криптовалют и технологии блокчейн. Однако его оптимизм не распространяется на популярную в последние месяцы концепцию метавселенной. Миллиардер назвал «великой мудростью» слова основателя Sony Кэна Кутараги, окрестившего виртуальные миры и VR-гарнитуры «раздражающими» и «бессмысленными». 



Напомним, в январе 2022 года Маск сообщил о старте продаж мерча от Tesla за мем-криптовалюту Dogecoin (DOGE).

# Экономика

По материалам: ForkLog

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