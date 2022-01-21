Илон Маск раскритиковал Twitter за интеграцию NFT

Илон Маск раскритиковал интеграцию NFT социальной платформой Twitter. По словам основателя Tesla, компания впустую тратит инженерные ресурсы, которые стоило бы направить на борьбу с мошенниками и спамом.

Twitter is spending engineering resources on this bs while crypto scammers are throwing a spambot block party in every thread!? — Elon Musk (@elonmusk) January 21, 2022

«Это раздражает. Twitter тратит инженерные ресурсы на эту ерунду, пока криптовалютные мошенники устраивают вечеринки спам-ботов буквально в каждом треде», — написал Маск.

В четверг социальная сеть представила опцию, позволяющую добавлять NFT в качестве аватаров профилей. Доступ открыли пользователям устройств на iOS из числа подписчиков премиум-сервиса Twitter Blue.

Ready to show off your NFT? Follow these simple steps to connect your crypto wallet and let’s see your NFT PFPs! pic.twitter.com/epSL7VXG5o — Twitter Blue (@TwitterBlue) January 20, 2022

Мошенники часто используют имя Маска в схемах криптовалютного скама. Например, в мае 2021 года таким образом злоумышленники выманили у пользователей свыше $100 000. До сих пор сообщения от фейковых аккаунтов появляются практически под всеми твитами основателя Tesla.

В 2020 году масштабной атаке подверглись Twitter-аккаунты Маска, Билла Гейтса и других знаменитостей. Позднее совершившего взлом Грэма Кларка приговорили к трем годам лишения свободы с последующим испытательным сроком.

Маск — давний сторонник криптовалют и технологии блокчейн. Однако его оптимизм не распространяется на популярную в последние месяцы концепцию метавселенной. Миллиардер назвал «великой мудростью» слова основателя Sony Кэна Кутараги, окрестившего виртуальные миры и VR-гарнитуры «раздражающими» и «бессмысленными».

Great wisdom — Elon Musk (@elonmusk) January 21, 2022

Напомним, в январе 2022 года Маск сообщил о старте продаж мерча от Tesla за мем-криптовалюту Dogecoin (DOGE).