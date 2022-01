Илон Маск раскритиковал Twitter за интеграцию NFT

Илон Маск раскритиковал интеграцию NFT социальной платформой Twitter. По словам основателя Tesla, компания впустую тратит инженерные ресурсы, которые стоило бы направить на борьбу с мошенниками и спамом.

Twitter is spending engineering resources on this bs while crypto scammers are throwing a spambot block party in every thread!?

«Это раздражает. Twitter тратит инженерные ресурсы на эту ерунду, пока криптовалютные мошенники устраивают вечеринки спам-ботов буквально в каждом треде», — написал Маск.

В четверг социальная сеть представила опцию, позволяющую добавлять NFT в качестве аватаров профилей. Доступ открыли пользователям устройств на iOS из числа подписчиков премиум-сервиса Twitter Blue.

Ready to show off your NFT? Follow these simple steps to connect your crypto wallet and let’s see your NFT PFPs! pic.twitter.com/epSL7VXG5o