Iris Energy обеспечит в Техасе мощности для майнинга в 600 МВт

Майнинговая компания Iris Energy заключила обязывающее соглашение с энергокомпанией AEP Texas о подключении к электросети в Техасе дата-центра для добычи биткоина мощностью 600 МВт.

$IREN signs transformational 600MW connection agreement with @AEPTexas

- 765MW expected power capacity (from 165MW)

- 22 EH/s potential #bitcoinmining capacity (from 4.6 EH/s)

- 15.2 EH/s execution plan for secured miners now clear

- #renewables heavy Panhandle region, Texas