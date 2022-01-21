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Iris Energy обеспечит в Техасе мощности для майнинга в 600 МВт

Iris Energy обеспечит в Техасе мощности для майнинга в 600 МВт


Майнинговая компания Iris Energy заключила обязывающее соглашение с энергокомпанией AEP Texas о подключении к электросети в Техасе дата-центра для добычи биткоина мощностью 600 МВт.



Это потенциально увеличит объем доступной фирме электроэнергии со 165 МВт (соответствует хешрейту 4,6 EH/s) до 765 МВт (22 EH/s).


Исходя из количества зарезервированного майнингового оборудования, в Iris Energy составили план, согласно которому в 2023 году вычислительные мощности достигнут 15,4 EH/s при использовании примерно 530 МВт.


Компания возводит майниговые фермы в канадской провинции Британская Колумбия, для которых уже обеспечила электроснабжение. 


Строительство зданий дата-центра в Техасе фирма рассчитывает закончить к концу 2022 года, а подключение к ним электричества произвести в первом квартале 2023.


Iris Energy заплатила AEP Texas $19 млн в качестве гарантийного депозита и предоплаты на проведение работ по прокладке линий энергоснабжения.


Объект расположится в районе городка Панхандл с большим количеством источников возобновляемой энергии, подчеркнули в компании.


На момент написания Iris Energy управляет одним майнинговым центром в Британской Колумбии мощностью 30 МВт. На 98% предприятие использует экологичную гидроэлектроэнергию.


Напомним, в августе 2021 года компания подала заявку в SEC на получение прямого листинга на Nasdaq, хотя до этого рассматривала вариант выхода на фондовый рынок через сделку со SPAC.


В октябре Iris Energy снова изменила намерение и решила стать публичной путем проведения IPO. Первоначально фирма заявила о планах привлечь в ходе размещения $100 млн, а затем подняла хардкап до $223 млн.

# Экономика

По материалам: ForkLog

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