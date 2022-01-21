Iris Energy обеспечит в Техасе мощности для майнинга в 600 МВт

Майнинговая компания Iris Energy заключила обязывающее соглашение с энергокомпанией AEP Texas о подключении к электросети в Техасе дата-центра для добычи биткоина мощностью 600 МВт.

$IREN signs transformational 600MW connection agreement with @AEPTexas

- 765MW expected power capacity (from 165MW)

- 22 EH/s potential #bitcoinmining capacity (from 4.6 EH/s)

- 15.2 EH/s execution plan for secured miners now clear

- #renewables heavy Panhandle region, Texas — Iris Energy (@irisenergyco) January 21, 2022

Это потенциально увеличит объем доступной фирме электроэнергии со 165 МВт (соответствует хешрейту 4,6 EH/s) до 765 МВт (22 EH/s).

Исходя из количества зарезервированного майнингового оборудования, в Iris Energy составили план, согласно которому в 2023 году вычислительные мощности достигнут 15,4 EH/s при использовании примерно 530 МВт.

Компания возводит майниговые фермы в канадской провинции Британская Колумбия, для которых уже обеспечила электроснабжение.

Строительство зданий дата-центра в Техасе фирма рассчитывает закончить к концу 2022 года, а подключение к ним электричества произвести в первом квартале 2023.

Iris Energy заплатила AEP Texas $19 млн в качестве гарантийного депозита и предоплаты на проведение работ по прокладке линий энергоснабжения.

Объект расположится в районе городка Панхандл с большим количеством источников возобновляемой энергии, подчеркнули в компании.

На момент написания Iris Energy управляет одним майнинговым центром в Британской Колумбии мощностью 30 МВт. На 98% предприятие использует экологичную гидроэлектроэнергию.

Напомним, в августе 2021 года компания подала заявку в SEC на получение прямого листинга на Nasdaq, хотя до этого рассматривала вариант выхода на фондовый рынок через сделку со SPAC.

В октябре Iris Energy снова изменила намерение и решила стать публичной путем проведения IPO. Первоначально фирма заявила о планах привлечь в ходе размещения $100 млн, а затем подняла хардкап до $223 млн.