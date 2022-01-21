Испания вводит пособие для стимулирования молодежи к самостоятельной жизни

Вадим Карасев

Власти Испании будут выплачивать молодым людям пособие в размере 250 евро в месяц, чтобы стимулировать их скорее съехать от родителей. Мера распространяется на лиц моложе 35 лет при условии годового заработка менее 24318 евро.

Главной преградой на пути эмансипации является высокая стоимость аренды жилья. На это накладывается безработица (29% граждан моложе 25 лет имеют соответствующий статус). В результате более половины испанцев в возрасте 22-29 лет живут с родителями.

Планируется, что субсидия будет выплачиваться в течение двух лет – за это время гражданин должен найти работу, оплачиваемую достаточно высоко для аренды собственной квартиры. Выплата вводится, благодаря премьер-министру Педро Санчесу, который также предлагает выдавать до 400 евро на 18-летие, причем потратить эти деньги можно будет только на покупку книг или билетов в театры.

Как сообщал Ruposters, ранее в другой европейской стране – Португалии – решили ввести дополнительные выплаты для граждан, трудящихся удаленно. Они смогут оплачивать счета за электричество и интернет за счет работодателя, но только при условии, что трудятся в крупной фирме.

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