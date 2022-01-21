Эксперты: запрет биткоин-операций в РФ – шаг в сторону безнадежного отставания страны

Предлагаемый Банком России полный запрет оборота криптовалют на территории страны гарантированно спровоцирует отток специалистов и поступлений в экономику, но сложившийся рынок не убьет. Об этом ForkLog заявили опрошенные эксперты.

Сергей Менделеев, CEO Indefibank:

Я вижу главные последствия не для рынка, а для нашего будущего, так как это еще один шаг в сторону безнадежного отставания страны в технологическом плане. Запретить технологию — это значит потерять все кадры в этой сфере как предпринимателей, так и разработчиков-программистов, равно как и финансистов, не забывая о просто талантливых и «драйвовых» предпринимателях.

Это также означает потерю инвестиций, в том числе со стороны ведущих международных фондов, что крайне негативно отразится на экономике страны. Все это, в свою очередь, приведет к дальнейшему оттоку из страны молодых и талантливых людей, даже не связанных с криптой. Наконец, этим будет нанесен серьезный удар по благосостоянию инвесторов — фондов, финансовых институтов, граждан, которые потеряют возможность инвестировать в один из самых прибыльных и перспективных сегментов.

Пока Сингапур, Цуг, Майами, Дубай, Сан-Франциско, Нью-Йорк, Париж и Лондон будут получать все преимущества от открытости к крипте, Россия с огромным потенциалом человеческого капитала отгрузит весь этот капитал бесплатно — в соседние страны. Можно пойти еще дальше и запретить электричество — это сразу решит все вопросы как с транспортом и тарифами, так и с оппозиционными роликами на YouTube. Оставим в каждой квартире по радиоточке и будем читать "Правду" при свете купленных в РПЦ свечек.

Что же до рынка криптовалюты, то в стане матерых криптовалютчиков (как нас любит называть [глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий] Аксаков) царит некоторое воодушевление такими новостями, так как сложившийся рынок это все равно не убьет, зато освободит его от набежавшей в последнее время школоты и поднимет комиссии на уровни 2016-2017 года. High risk — high reward, ничего нового.

Держателям криптовалюты можно посоветовать то же самое, что им советуют уже долгие годы — держать строй и крипту на кошельках. Криптовалюты были созданы для того, чтобы противостоять государству с его идиотскими запретами. Предлагаемые ограничения не затрагивают возможностей иностранных криптобирж для обслуживания российских пользователей, но даже если такая мера окажется в итоговом документе, то до белорусской границы всего три часа на машине. Там в шаге от пограничного столба уже стоит белорусское казино, значит напротив откроем белорусский криптообменник. Я лично готов инвестировать в его открытие.

Анатолий Каплан, основатель журнала ForkLog:

Хочется отметить последовательность в действиях и заявлениях регулятора, а также поблагодарить за дополнительную рекламу криптовалют и связанных технологий. Очевидно, что рассматриваемое в ЦБ предложение противоречит фактическому положению дел и это доказывают прошедшие в конце прошлого года обыски в Башне Федерация.

Соответственно, заявление центробанка является лишь актом привлечения внимания к существованию организации, которая на самом деле ничего из того, что обсуждает, контролировать и в полной мере понимать не в состоянии.

Позиция биржи Binance:

ЦБ РФ озвучил позицию полного запрета криптовалют и майнинга в стране, основываясь на том, что их распространение несет угрозы для благосостояния граждан, финансовой стабильности и риски, связанные с нелегальной деятельностью.

Binance с помощью сотрудничества с государственным и частным сектором выходит за рамки отраслевых стандартов для выявления операций с криптовалютами, которые связаны с отмыванием денег, полученных преступным путем и финансировании терроризма.

Мы блокируем пользователей из регионов, на которые распространяются санкции, и делаем это с помощью различных инструментов и поставщиков KYC/AML-решений.

Мы готовы к обсуждению тезисов консультативного доклада и надеемся, что это положит начало диалогу ЦБ РФ с представителями криптовалютного рынка.

Эдуард Давыдов, партнер международной юридической компании NOA Circle:

Под влиянием ЦБ находится цепочка "фиат — криптовалюта". Ограничить оборот самой криптовалюты у ЦБ нет возможности. Однако приобретение новых токенов или монет классическим и самым популярным способом, списывая деньги с карты, – станет невозможным или затруднительным.

Последствия для держателей криптовалюты зависят от того, запретят только приобретение новых монет (токенов) или в том числе их продажу на территории России. В случае, если у держателей цифровых активах останется возможность продавать их на зарубежных биржах, то со временем криптовалюта уйдет с территории РФ, поскольку поток будет односторонним.

Кроме того, ограничить оборот криптовалют, которые не соприкасаются с фиатом, ЦБ РФ не под силу – здесь потребуется более жесткие меры других структур, представить которые в правовом обществе сложно.

Несмотря на то, что, по оценкам нижней палаты парламента, россияне вложили в крипторынок 5 трлн рублей, что составляет порядка 5% от ВВП за 2021 год, предполагаемые действия ЦБ РФ не повлияют на экономику страны, так как поступлений в бюджет от криптовалютных операций практически нет, ввиду отсутствия законодательной базы. Однако такие меры следует рассматривать как движение в сторону обратную свободному рынку в целом.

С другой стороны запрет повлияет на самих граждан, особенно тех, кто инвестирует в криптоактивы значительную долю своего состояния. При полном запрете они могут столкнуться с проблемой реализации своей криптовалюты на территории РФ и будут вынуждены искать другие пути выхода в фиат.

Дмитрий Мачихин, основатель сервиса Bitnalog.com:

Абсолютно ничего нового. Банк России придерживается своей линии, при этом большая часть государственных структур выступают за регулирование. От этого выиграют все. В случае же запрета, власть нанесет ущерб только себе самой.

Мария Аграновская, управляющий партнер адвокатской конторы "Град":

ЦБ РФ встал в абсолютно неконструктивную позицию, не имеющую ни аналогов в развитых странах, ни адекватного объяснения, в том числе правового.

Кроме того, эта позиция противоречит основным конституционным принципам и основам гражданского законодательства: каждый имеет право иметь в собственности имущество, включая цифровую валюту, и поступать с ним по своему усмотрению.

Считаю необоснованным и неразумным запрет и ограничения, лоббируемые центробанком.

Михаил Третьяк, партнер, руководитель практики IP/IT юридической фирмы DRC:

С 2014 года ЦБ РФ неоднократно озвучивал жесткую позицию, что криптовалюты – это денежный суррогат и их оборот должен быть запрещен. Причина такой позиции ясна: центробанк не желает регулировать неконтролируемые и сложные криптовалюты, но желает внедрения полностью подконтрольного ему цифрового рубля.

По общему мнению, объем банковских операций, связанных с криптовалютами, может составлять всего-навсего от 2% до 5% от всего оборота цифровых активов в России. Соответственно, полный запрет операций, если имеются в виду только банковские операции, на рынке не должен сильно отразиться.

Наконец, подобный подход – полный запрет операций для того, чтобы лишить финансирования какую-то выборочную категорию граждан, – это, извините, стрельба из пушек по воробьям. Вместо внедрения нормального регулирования криптобизнеса и его налогообложения (а подавляющее большинство российских криптоэнтузиастов хочет работать по понятным и прозрачным правилам), ЦБ в очередной раз намекает нам, что конкуренции цифровому рублю не потерпит, разбираться в проблематике не желает, регулятором быть не хочет.

Подобная позиция не только не делает ЦБ чести, но может лишить российский бюджет налоговых поступлений от криптобизнеса, поскольку долго терпеть он не будет и, с учетом его мобильности, при первой же возможности эмигрирует. То есть, страна с таким подходом может потерять гораздо больше, чем приобрести.

Подробнее о докладе Банка России «Риски криптовалют и возможные меры регулирования» читайте в специальном материале ForkLog.

https://forklog.com/bank-rossii-predlozhil-zapretit-obrashhenie-i-majning-kriptovalyut-v-rf/