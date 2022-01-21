Юлия Савичева подарила дочери в качестве игрушки свою награду

34-летняя певица Юлия Савичева поделилась фото 4-летней дочери Анны с подарком в руке, который она ей привезла из России. У знаменитой певицы Юлии Савичевой подрастает единственная дочь, которая живет с бабушкой и дедушкой в Португалии. Артистка обещала Ане привезти статуэтку «Золотого граммофона». Звезда исполнила мечту наследницы. Стоя на сцене, Юлия Савичева объявила, что посвящает эту награду любимому ребенку. Отметим, выпускница «Фабрики звезд – 2» больше года не видела дочь. Из-за пандемии коронавируса Португалия закрыла границы для въезда туристов. Артистка долго получала вид на жительство. Юлия привезла дочери из России много подарков. В их числе – кукла Эльза, а также статуэтка, которую поп-диве вручили в Кремлевском дворце в прошлом месяце. Савичева удостоилась «Золотого граммофона».Анна Аршинова «Теперь у Ани помимо бесчисленных кукол еще одна новая «игрушка», протирает тряпочкой и говорит, что золото 🤣🤗 Я привезла ей граммофон, обещанный со сцены», — рассказала певица. «Дочка очень горда за мамочку и так довольна такой необыкновенной игрушкой, которую в магазине не купишь. Это особенный подарок! Подарок, о котором можно только мечтать!», «Милота. Я ждала подобное фото - Аня и граммофон🙂», «Хорошо, когда мама дарит такие бесценные игрушки😍заработанные своим трудом😍👏», «👏Как трогательно», «Ну какая же она счастливая❤️❤️», «Любимая игрушка теперь будет ❤️🔥», «Так здорово!😘😘😘», «Так на вас похожа малышка», — откликнулись поклонники в Instagram. Кстати, супругу Юлии Савичевой удалось быстрее получить вид на жительство. Александр Аршинов прилетел к ребенку еще в начале декабря. Напомним, что знаменитость воспитывает единственную дочь. Артистка родила девочку 14 июля 2017 года в Португалии, но скрывала от общественности эту новость. О том, что звезда стала мамой, узнали только в августе. К слову, Юлия Савичева сделала татуировку на руке в честь малышки. У знаменитости выбиты три буквы А — по инициалам дочери: Аршинова Анна Александровна.