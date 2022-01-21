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Как оформить приказ о переводе на дистанционную работу?

В Трудовом кодексе нашего государства уже давно содержится такой термин, как «дистанционная работа», которая подразумевает собой возможность иметь в найме одного или нескольких работников, которым не обязательно посещать офис для выполнения своих обязанностей.

Как правило, большинство передовых компаний по определенным отраслям берут на дистанционную работу сотрудников из области бухгалтерии, маркетинга и менеджмента. Также на «дистанционных» правах в компании может работать и юрист, если его услуги необходимы для обеспечения качественной и эффективной работы Вашей компании.

Преимущество дистанционной работы в «Трудовом кодексе» заключается в том, что внутри статьи не прописаны конкретные требования к человеку, который может работать на основании дистанционного сотрудника. Иначе говоря, любой работник компании, чью деятельность можно осуществлять при помощи компьютера и прочих средств связи, не обязан постоянно сидеть в офисе. Но, руководству в обязательном порядке придется оформить приказ о переводе на дистанционную работу.

Такие работники могут осуществлять свою работу прямо из дома, тем самым повышая качество выполнения своих обязанностей. При этом условия сотрудничества с «дистанционными работниками» такие же как из офиса. То есть, каждый работник, производящий свои услуги из дома, делает все то же самое, что мог бы делать в офисе, однако без занимания определенного рабочего места в помещении. Такие условия сотрудничества выгодны для обеих сторон: как для компании, которая нанимает «дистанционных сотрудников» на работу, так и для работников, которые могут выполнять все свои обязанности прямиком из дома, не выходя из зоны комфорта.

Какие условия труда при дистанционной работе?

Согласно Трудовому кодексу нашего государства, дистанционные сотрудники определенной компании входят в категорию работников как «штатные сотрудники на общих основаниях». Если объяснять простыми словами, то это значит, что работодатель, который имеет в своем попечении одного или нескольких коллег, работающих на дистанционных условиях, обязан:

  • Давать отпуск согласно установленным нормам отпуска для данной должности.
  • Оплачивать больничный при необходимости.
  • Доплачивать за дополнительные часы работы, а также смены в праздничное время.
  • Компенсирует возможные расходы в командировках и прочих поездках, связанных с делами компании.

Грубо говоря, работодатель или же владелец компании делает для своих «дистанционных сотрудников» все то же самое, что и для офисных. Поэтому если работодатель желает сэкономить на дистанционных сотрудниках, то у него это вряд ли выйдет.

# Бизнес

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