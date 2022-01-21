Как развеселить, вдохновить или влюбить в себя Скорпионов

Вадим Карасев

Скорпионы — люди особого склада ума. С ними бывает очень непросто, но это не значит, что найти ключ к их характеру невозможно. Астрологи рассказали, как с ними лучше взаимодействовать и как их влюбить в себя быстрее всего.

Скорпионов считают сложными из-за того, что они не прощают обиды. Да, это так, но ничто не мешает быть с ними всегда доброжелательными, любезными и позитивными. Они точно оценят ваше желание понравиться им.

Как развеселить и вдохновить Скорпиона

Порой сделать это крайне непросто, потому что Скорпионы — люди настроения. Если у них случилось что-то нехорошее, они не будут веселиться. В такие периоды их лучше оставлять наедине с собой, но все равно предлагать помощь, потому что периодически они на нее соглашаются.

Если же их настроение нейтрально, то развеселить их будет нетрудно. Для этого можно рассказать интересную или забавную историю, вспомнить что-то смешное из совместного опыта. Скорпионы любят ностальгировать, поэтому они с радостью предадутся воспоминаниям.

Вдохновляют Скорпионов чувства: например, любовь. Если вы хотите повысить их мотивацию, поговорите с ними на тему будущего, семьи. Они обожают строить планы, поэтому можно говорить о том, чем вы будете заниматься завтра, куда вы поедете через месяц, полгода, год. Главное, чтобы ваши слова не были пустыми. Вдохновляет Скорпионов просмотр старых совместных фотографий и видеоматериалов.

Как влюбить в себя Скорпиона

Это задача не из простых. Прежде всего, вам придется стать более романтичными. Скорпионы любят романтику и все, что с ней связано. В большинстве случаев эти люди имеют весьма традиционные взгляды на отношения. Скорпионы не любят знакомиться в интернете и не поощряют постоянное общение в социальных сетях. Им нужно чувствовать вас, видеть, слышать и трогать.

Это действительно очень тактильные люди, которым важно обниматься, здороваться за руки, касаться вас во время разговора. Скорпионы не боятся делать это и не видят в этом ничего плохого.

Сделайте Скорпиону подарок, если хотите показать свои чувства. Это могут быть цветы либо какое-то вкусное блюдо. В любом случае, они точно оценят ваше внимание.