Как создавали главный Ботанический сад в Москве

01:22 Автор: Анна Шушкина

77 лет назад, 21 января 1945 года, Совет народных комиссаров принял решение об организации в Москве Ботанического сада. Ещё шла Великая Отечественная война, но на фоне победоносного продвижения Красной Армии это решение знаменовало собой начало новой эпохи мирной жизни.

Днём основания Главного ботанического сада считается 14 апреля 1945 года. Именно в этот день Президиум Академии наук СССР принял развёрнутую программу по его строительству. В мае этого же года под реализацию проекта выделили территорию площадью 361,35 гектара Останкинского лесопаркового массива.

Основателем и первым директором Главного ботанического сада на протяжении тридцати пяти лет был академик Николай Васильевич Цицин. Планировку сада разработал архитектор Игорь Петров под руководством академиков Николая Цицина и Алексея Щусева.

Через десять лет после смерти основателя в 1991 году Главному ботаническому саду Академии Наук присвоено имя академика Цицина. В 2014 году территорию Ботанического сада включили в состав ВДНХ.

День 21 января в истории

По сей день Главный ботанический сад им. Н.В. Цицина Российской академии наук остается одним из виднейших ботанических садов Европы, а его главной задачей по-прежнему остается сохранение генофонда растений и разработка основ и методов интродукции и акклиматизации растений.

Живые коллекции Сада насчитывают более 8200 видов и 8110 форм и сортов растений. На их основе, с использованием современных приёмов ландшафтной архитектуры, созданы ботанические экспозиции растений: природной флоры России, бывшего СССР, дендрарий, экспозиция тропических и субтропических растений, цветочно-декоративных и культурных растений.

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