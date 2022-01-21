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Кети Топурия отметила первый день рождения сына

Кети Топурия отметила первый день рождения сына
Певица Кети Топурия поделилась семейным кадром с мужем и сыном, которому сегодня исполнился годик. 21 января — большой праздник в семье популярной вокалистки Кети Топурии и ее мужа Льва Деньгова. В этот день исполнился год первому совместному ребенку супружеской пары — их сыну Адаму. Комнату, в которой проводилось торжество, украсили шарами серебряного и голубого цвета. На многих из них красовалась надпись «Адаму 1 год».
Кети Топурия украсила комнату сына воздушными шарами Также певица заказала большой многоярусный торт. Десерт украшали съедобные фигурки разноцветных шаров, золотых сердечек и белых медведей.
Оливия Гейхман и именинный торт для Адама В честь этого радостного и знаменательного для семьи события Кети Топурия поделилась в микроблоге милым кадром, на котором запечатлена с любимыми мужчинами — Львом Деньговым и сыном Адамом. Звездная мама в кадре держит наследника на руках, глядя на него с теплотой и нежностью.
Кети Топурия с мужем и сыном «С днем варенья тебя, мой любимый мальчик! Мы тебя безумно любим», — подписала снимок Кети Топурия. Пост она сопроводила хештегами «Адам» и «1 годик», давая понять, что за событие отмечается в семье. К слову, кроме Адама, артистка воспитывает дочь от бизнесмена Льва Гейхмана, с которым оформила отношения в 2013-м . В их союзе появилась на свет дочь Оливия. Однако через четыре года пара рассталась.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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