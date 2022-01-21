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Команда Xbox представила уникальную Xbox Series S к китайскому новому году

Команда Xbox представила уникальную Xbox Series S к китайскому новому году


Компания Microsoft часто выпускает лимитированные версии игровых приставок Xbox Series X и Xbox Series S, приуроченные к различным событиям. Сегодня они представили младшую консоль серии — Xbox Series S, выпуск которой приурочен к китайскому новому году.

Всего создано 15 уникальных игровых приставок Xbox Series S, дизайн которых был разработан совместно с китайским художником-мультипликатором Bu2ma (Bu-er-ma). Консоли вдохновлены культовым персонажем из его работы. Поучаствовать в розыгрыше довольно просто — достаточно сделать ретвит поста, который представлен ниже.


Команда Xbox отмечает в анонсе конкурса следующее:

Согласно традиционной китайской культуре, люди, рожденные в год Тигра, обладают сильной волей и уверенностью в себе, и обе эти характеристики присущи нашей глобальной семье Xbox. Как и тигр, команда Xbox полна решимости доставить удовольствие от игр всем на планете.

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По материалам: newxboxone

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