Команда Xbox представила уникальную Xbox Series S к китайскому новому году





Компания Microsoft часто выпускает лимитированные версии игровых приставок Xbox Series X и Xbox Series S, приуроченные к различным событиям. Сегодня они представили младшую консоль серии — Xbox Series S, выпуск которой приурочен к китайскому новому году.

Всего создано 15 уникальных игровых приставок Xbox Series S, дизайн которых был разработан совместно с китайским художником-мультипликатором Bu2ma (Bu-er-ma). Консоли вдохновлены культовым персонажем из его работы. Поучаствовать в розыгрыше довольно просто — достаточно сделать ретвит поста, который представлен ниже.

Lunar New Year, new Lunar Xbox.



Follow and RT with #LunarNewYearXboxSweepstakes for a chance to win a Lunar New Year Xbox Series S bundle.



Age 18+. Ends 2/3/22. Rules: https://t.co/GfpkbWgKSo pic.twitter.com/eRNIjyhg16 — Xbox (@Xbox) January 21, 2022



Команда Xbox отмечает в анонсе конкурса следующее: