Комик Идрак Мирзализаде продал свой аннулированный вид на жительство в РФ за 5 ETH

Комик Идрак Мирзализаде продал на аукционе свой аннулированный вид на жительство в РФ за 5 ETH (около $14 300 на момент написания). Об этом свидетельствует видео, распространенное Telegram-каналом Mash.

Изначально Мирзализаде выставил на продажу документ в виде NFT, но за предложенную цену согласился отдать и бумажный носитель.

В августе 2021 года МВД РФ признало «пожизненно нежелательным» пребывание Мирзализаде в России, усмотрев в одной из его шуток «возбуждение ненависти и вражды по отношению к лицам русской национальности». В декабре комик выставил на торги NFT с видом на жительство через площадку OpenSea, установив цену в 10 ETH.

Ранее ForkLog рассказывал о том, как создать, приобрести и продать NFT.

https://forklog.com/kak-vypustit-nft-i-prodat-tvit-rukovodstvo-dlya-nachinayushhih/