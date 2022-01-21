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Кристина Асмус пытается бороться с вредной привычкой

Кристина Асмус пытается бороться с вредной привычкой
Актриса Кристина Асмус рассказала о пагубной привычке, которую приобрела во время съемок. 33-летняя артистка фильма «Текст» отдохнула в Дубае вместе с дочерью Анастасией, сестрой Кариной и племянницей Софией. После поездки на популярный курорт Кристина быстро приступила к работе. Уже сегодня она выйдет на сцену Театра им. Ермоловой в спектакле «Леди Макбет Мценского уезда». Однако перед этим Кристина рассказала о своей вредной привычке – курении. По словам Асмус, она пристрастилась к табаку уже в осознанном возрасте. И в этом артистка винит свою работу. «У меня две новости. Хорошая и плохая. Ладно, не буду мучить вас интеллектуальными вопросами «С какой начать?». Короче... Я начала курить. В 33 года. До этого даже не держала сигарету в руках. Летом я снималась в проекте «Люся», где сыграла оторву, которая чуть ли не в каждом кадре курит, бухает, ну и всякое такое... (Короче, вообще не я). Я думала, главное — сделать уверенное лицо. Но не тут-то было», — пояснила Кристина. Бывшая жена Гарика Харламова хотела выполнить свою работу идеально. Когда партнер по съемкам сделал ей замечание, решила вжиться в образ сильнее. «Один из актеров увидел, как я пыталась репетировать курение до начала съемок, и сказал: «Ты как пятиклассница. Видно, что не куришь». Ну и мой внутренний перфекционист сразу же пришел в бешенство, и я начала учиться делать это по-честному», — пояснила Асмус.
Кристина Асмус Телезвезде нужно было курить практически в каждой сцене. Вскоре Кристина стала «стрелять» сигарету уже вне кадра. Но это ей надоело. «Потом купила первую пачку... И вот уже 7 месяцев я курю... Я вообще не верила в эту зависимость, пока не столкнулась с ней. Я думала, люди не бросают просто потому, что не хотят. Короче, большей глупости в 33 года совершить было нельзя», — отметила исполнительница роли в сериале «Интерны». Асмус приняла твердое решение отказаться от вредной привычки, хотя признала, что это будет сложно. Кинодива призвала детей не начинать курить. «Хорошая новость! Я бросаю. С понедельника. Нет, со следующего. Ну, ок, максимум после тяжелого проекта в феврале. Аааа! Памагитиииии!!И дети. Если вдруг вам на глаза попался этот пост. Пожалуйста. Не делайте этого ни в коем случае! Курение очень вредит здоровью!» — заверила Кристина. Своим опытом с ней поделилась Дарья Повереннова. По мнению звезды сериала «Отчаянные», чем раньше случится отказ от сигарет, тем лучше. «Ох, Кристи, ты попала... Говорю тебе как курильщица с 25-летним стажем... Бросать надо сейчас. Дальше будет тяжелее!» — заверила Дарья. Елена Дудина посчитала, что Кристине удастся быстро воплотить замысел в жизнь, а певица Женя Малахова предложила Асмус более радикальный метод. «Я перестала курить, когда забеременела. Может, пора?» - отметила певица.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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